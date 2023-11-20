Güneydoğu’nun ihracat yıldızları ödüllendirildi

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ihracat performanslarıyla öne çıkan firmaları düzenlediği törenle ödüllendirdi. Törene; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, önceki dönem Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Eyüp Özkeçeci, Bünyamin Bozgeyik, Ertuğrul Kaya, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Koordinatör Başkan Fikret Kileci, Birlik Başkanları Celal Kadooğlu, Mehmet Çıkmaz, Zeynal Abidin Kaplan, çok sayıda oda-borsa başkanı, iş insanı, kamu kurumlarının temsilcileri ve GAİB üyeleri katıldı.

Finansmana erişim sorunu yaşayan 5 bin firma 1,7 milyar dolar kredi kullandı

Finansmana erişim noktasında iş dünyasının yaşadığı sorunlara dikkat çeken Gültepe, TİM’in olarak kamu ve özel 11 bankayla kredi protokolü imzaladığını ve bu kapsamda 15 Kasım itibarıyla yaklaşık 5000 firmanın kullandığı toplam kredinin 1,7 milyar dolara yaklaştığını söyledi. Gültepe; “Son 4-5 ayda krediye erişim konusunda çok önemli adımlar atıldı. Eximbank’ın kredi hacmi artırıldı. Reeskont kredilerinin günlük limiti 10 katına çıkarıldı. Öte yandan, TİM olarak kamu ve özel 11 bankamızla bir kredi protokolü imzaladık” ifadelerini kulandı.

“Tüm olumsuzluklara rağmen 2022 yılını rekorlarla kapattık”

Törende konuşan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, son yıllardaki bölgesel ve küresel krizlere rağmen bölgemizin güçlü ihracat istatistikleri yakaladığına dikkat çekti. Kileci, 2022 yılında 12,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen bölge ihracatını değerlendirerek “Depremden ve küresel krizden dolayı rakamlarımız biraz gerilese de bölgemizin gayretli ihracatçılarının düşüşü telafi edeceğine olan inancımız tam. Bizim bölgemiz diğer bölgelerden ayrışmaktadır. Özellikle beşeri sermayemize çok güveniyoruz. Coğrafi konumumuzdan ötürü bölgesel problemlerden doğrudan etkilensek de topraklarımızdan aldığımız güç bizi motive ediyor” dedi.

“Gaziantep’te başarı hikayeleri yazılıyor”

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise bölgenin ve Gaziantep’in Türkiye ihracatına katkısına değindi. Çeber konuşmasında; “Üreten insanlar, emek veren insanlar her birinizi tekrar tekrar tebrik ediyorum. Bugün burada salonu dolduran tüm ihracatçılarımız üreterek, istihdam sağlayarak birer kahramanlık destanı birer başarı hikayesi yazıyor. Bizi bu yıldızlarla buluşturan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ailesine de teşekkür ediyorum” dedi.

“Gaziantep ekonominin ve yatırımın kalbidir”

Törende konuşan önceki dönem Adalet Bakanı ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül “Ülkemizin en önemli şehirlerinden birisinde yaşıyoruz. Yatırımın, ekonominin ve ihracatın kalbinde hukuk yatıyor. Tüm bu dinamikler birbirini destekleyen unsurlardır. Hem düzenlemelerle hem de demokratik adımlarla yıllar içerisinde çokça ilerleme kaydettik. Bu ilerlemeler ülkemizin ihracatına doğrudan etki etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Şahin ihracatın yıldızlarını tebrik etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise konuşmasında “Bu şehre katma değer katan bu bölgeye döviz girdisi sağlayan tüm firma sahiplerimizi tüm emekçi kardeşlerimizi kutluyorum” dedi.

Dünyanın 196 ülkesine ihracat gerçekleştiren ve 16 binin üzerindeki ihracatçı ordusuyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en fazla ihracat yapan şirketleri ise şöyle;

1-ALTUNKAYA İNŞAAT NAKLİYAT GIDA TİC. A.Ş.

2-İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

3-SANKO DIŞ TİC. A.Ş.

4-MUTLU MAKARNACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.

5-ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SAN.VE TİC. A.Ş.

6-DİA BAKLİYAT A.Ş.

7-KADOOĞLU YAĞ SAN. VE TİC.A.Ş.

8-GÜLSAN SENTETİK DOKUMA SAN. VE TİC. A.Ş.

9-NADİR YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş.

10-İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

11-EROL DIŞ TİC. LTD.ŞTİ

12-AKINAL SENTETİK TEKS.SAN.TİC.A.Ş.