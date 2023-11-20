Kocasinan, asfalt üretimiyle 120 milyon TL'den fazla tasarruf sağladı

KAYSERİ/EKONOMİ

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün teknolojik altyapısıyla dünya standartlarında üretim yapan asfalt plentinin Kayseri ve Türkiye için büyük bir kazanç olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, asfalt plenti ve asfalt şantiyesinin en az 50 yıl hizmet vereceğini belirterek, “7 yılda 1 milyon 205 bin 610 ton asfalt ürettik. 120 milyon 811 bin TL tasarruf sağladık. 214 bin metrekare alan üzerinde Kayseri’de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Çevre dostu özelliğiyle saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkânı sunuyoruz. Yüzde yüz yerli üretim olan asfalt plenti ile yolları daha kaliteli hale getirdik” dedi.

Kocasinan Belediyesi, agrega malzemesini üretmek için 5 ay önce hizmete sunduğu taş ocağıyla da ürettiği 210 bin ton mıcır malzemesiyle 13 milyon 482 bin TL tasarruf sağladı. Üretim tesisin ilçenin geleceğine yönelik büyük bir yatırım ve kazanç olduğunu vurgulayan Çolakbayrakdar, her alanda ‘Kendi kendine yetebilen bir belediye’ olabilmenin standartlarını her geçen gün artırdıklarını vurguladı. Çolakbayrakdar, “Bu yıl hayata geçirdiğimiz Gürpınar Taş Ocağında asfalt için gereken olan agrega malzemesini kendimiz üretiyoruz. Belediyelerin en önemli harca kalemlerinden biri de asfalt üretimidir. Hatta yüzölçümü olarak büyük bir alanı kapsayan ilçemizde altyapı çalışmaları önemli yer tutuyor. Yeni imarlaşan bölgelerimize yeni yol yaparken, mevcut olan yollarımızı da yeniliyoruz. Şehrimize, yol ve altyapı konusunda üretim yapan bir belediyeyiz. Taş ocağıyla asfalt için gereken olan malzememizi kendimiz üretiyoruz. Güçlü ve Büyük Kocasinan’ için tüm alanlarda yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.