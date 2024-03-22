Güngör: Trabzon Caddesi eski cazibesine kavuşacak

Ali Eskalen-Kahramanmaraş

Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalar devam ederken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile şehirdeki son duruma ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan’ın da katılımıyla Trabzon Caddesi’nde gerçekleştirilen basın açıklamasında Başkan Hayrettin Güngör ve Prof. Dr. Vahit Kirişci; kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası, kentsel tasarım çalışması, orta hasarlı binaların ruhsat süreci, uygun olmayan alanlar ve zemin etüt çalışmaları gibi pek çok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şehir merkezine 17 bin bağımsız bölüm

Şehir tasarım projesi kapsamında şehri merkezine toplam 17 bin bağımsız bölüm inşa edileceğini belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Deprem sonrası yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bakanlıklarımız ve kurum kuruluşlarımızla tüm alanlarda çok yoğun bir çalışma yürütülüyor. Şehrimizde 17 binin üzerinde kalıcı konut ve köy evinin kurasını çekerek hak sahiplerine teslim ettik. Bir yandan da şehir merkezimizin dönüşümü için yoğun bir çalışma yapılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ilk etapta 3 bin 500 bağımsız bölümün çalışmasını başlattı. Yapımına başlanan konut ve iş yerlerinin inşası hızla devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin şehrimizi ziyaretinde şehir merkezinde inşa edilecek bağımsız bölüm sayısı 10 bine, Doğukent’in de proje alanına eklenmesiyle bu sayı 17 bine çıkarıldı. Bakanlığımız öncülüğünde TOKİ ve Emlak Konut tarafından şehir merkezimize 17 bin bağımsız bölüm kazandırılacak. Ayrıca Önsen’in arka tarafından Altınova’da 10 bin konutluk bir proje yapılıyor. Bunun 6 bini ilk etapta hayata geçirilecek” diye konuştu.

Trabzon Caddesi, daha kimlikli ve fonksiyonel hale gelecek

Trabzon Caddesi’nde proje alanı içerisinde kalan yapıların yıkımının devam ettiğini vurgulayan Başkan Güngör, “Şehir genelindeki 35 bin ağır hasarlı binanın yıkımında yüzde 90’ın üzerine çıktık. Bugün de Trabzon Caddesi’nde şehir tasarım projesi içerisinde kalan otel ve iş yerlerinin yıkımına başlanıyor. Böylece Trabzon Caddesi, daha kimlikli ve fonksiyonel hale gelerek eski cazibesini tekrar kazanacak. Valilik binamız yine aynı yerinde olacak. Yine Valiliğimizin yanında çok ciddi bir meydan olacak” dedi.

Deprem bölgesinde en çok kalıcı konut teslim eden şehiriz

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci,“Deprem sonrası geride kalan 13 aylık sürede hızla ihya ve inşadan öte yeni Kahramanmaraş’ın oluşturulması ve bu noktada çözümlerin üretilmesi noktasında çok önemli mesafeler kat ediyoruz. Biz insanlarımızın barınma ihtiyacını karşılamakla yetinmedik. Temel ihtiyaçlarının karşılanması hususunda da çok büyük çabalarımız var. Tüm Kahramanmaraş için makul, mantıklı, uygulanabilir çözümleri de üretiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın depremlerin 1. yıl dönümünde şehrimize teşrifleriyle 9 bin 289 konut ve köy evlerini kura yöntemiyle teslim ettik. 19 Mart 2024 tarihinde İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın teşrifleriyle 8 bin 303 konut ve köy evininin kurasını çektik. Toplamda 17 bin 592 konut ve köy evi hak sahiplerine teslim edildi. Deprem bölgesi şehirler arasında en çok kalıcı konut teslim eden il konumundayız” diye konuştu.