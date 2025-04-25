Güzeller OSB’de mavi yaka için yeni yol haritası paneli

Adem Adıgüzel / Kocaeli

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Özel AdemCeylan Final Teknik Koleji ve Özel Gebze güzeller Meslek Eğitim Merkezi İş birliği ile düzenlenenİstihdama Yönelik İnsan Kaynakları Zirvesipanelinde, nitelikli iş gücü, meslek ve teknik eğitim dönüşümüyle İş birliği rolü el alındı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın katılımıyla gerçekleşen buluşmada, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Güzeller OSB Başkanı Adem Ceylan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ulvi Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş ve İnsan Kaynakları Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Koşkan da yer aldı. Panelin ardından katılımcılar, Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji'ni ziyaret ederek mesleki eğitime yönelik fiziki ve akademik çalışmaları yerinde inceledi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Aktaş, “Bir tarafta işsizlik, diğer tarafta eleman arayan sanayici. Bu çelişkiyi hep konuşuyoruz ama hala çözemedik. Eğitimi iş gücü talebiyle buluşturmak zorundayız. Eğitim politikaları ile istihdam politikaları bir bütün olarak ele alınmalı” ifadelerini kullandı.

“En büyük sıkıntımız nitelikli meslek öğretmeni bulamamak”

Bölgede gerçekleştirilen mesleki eğitim projelerine dikkat çekerek, eğitim-üretim iş birliğinin önemine vurgu yapan Güzeller OSB Başkanı Adem Ceylan, “Şu an 87 OSB’de meslek liseleri kuruldu. Biz bu programı altı yıl önce başlattık ve olumlu sonuçlar alıyoruz. Ancak en büyük sıkıntımız, bu liselerde görev alacak nitelikli meslek öğretmeni bulamamak. Öğretmen sıkıntısı çözülmedikçe sistemin verimliliği sınırlı kalır” ifadelerini kullandı.

“İstihdamda üniversiteler arasında dokuzuncu sırada yer alıyoruz”

Üniversitelerin sadece diploma veren kurumlar değil, aynı zamanda ekonomik kalkınmayı destekleyen yapılar olması gerektiğini belirtenKocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Biz Kocaeli Üniversitesi olarak eğitimle birlikte bölgesel kalkınmayı da hedefliyoruz. Sanayi ile 200'ün üzerinde iş birliği protokolümüz var. Ulusal staj programı kapsamında 2.500 öğrencimize staj imkanı sağladık. Mezunlarımızın yüzde 80’i bir yıl içinde iş bulabiliyor. İstihdam oranında üniversiteler arasında dokuzuncu sırada yer alıyoruz. Bu en başarılı parametrelerimizden bir tanesi” şeklinde konuştu.

Cantürk, bu yıl yapılacak kariyer fuarına dikkat çekerek “Büyükşehir belediye başkanlarımız, OSB yöneticilerimiz, sanatçılarımız ve astronot Alper Gezeravcı ile öğrencilerimizi buluşturacağız. Bu etkinlikler, gençlerin vizyonunu genişletecek,” dedi.

Kocaeli’nde 5 meslek lisesi akredite sahibi

Kocaeli’nin Türkiye ortalamasının üzerinde bir mesleki eğitim oranına sahip olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, “Ortaöğretimdeki öğrencilerimizin yüzde 39’u mesleki eğitim alıyor. Bu oran Türkiye genelinin üzerinde. Ülkemizde 24 meslek lisemizin Erasmus projelerine akreditesi bulunuyor bu 24 meslek lisemizin, 5 tanesi Kocaeli’nde bulunuyor. Ayrıca ilimizin 2 Ar-Ge merkezi ve 2 mesleki mükemmeliyet merkeziyle meslek liselerimizi güçlendiriyoruz” diye konuştu.

Gençlerin iş hayatına karşı bakış açısının değiştiğine de dikkat çeken Akmanşen, “Z kuşağı artık farklı düşünüyor. Popüler mesleklere ilgi yüksek ama sorumluluk alma konusunda zayıflıklar görüyoruz. Burada doğru yönlendirme kritik önem taşıyor” şeklinde konuştu.

Kültürel ve sosyal baskılar gençlerin seçimlerini sınırlıyor

Üretimdeki düşüşün en büyük nedeninin nitelikli eleman eksikliği olduğunu söyleyen Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, “Sanayici çalışan bulamıyor.Bundan dolayı daüretim kapasitesinin ancak yüzde 30-40’ı kullanılabiliyor. Bunun temelinde sadece eğitim değil, kültürel bariyerler ve sosyal baskılar da yatıyor. Mahalle baskısı, gençlerin seçimlerini sınırlıyor” ifadelerini kullandı.

Problemimiz bilgi eksikliği değil kültürel altyapı

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar eğitimden çok, kültürel dönüşümün önemine dikkat çekti. Problemimiz bilgi eksikliği değil, bizim problemimiz iş disiplini ve kültürel altyapı eksikliğidiyen Mantar, “Gençler üniversitede çalışarak sorumluluk kazanmalı. Üniversiteler her şeyi veremez; iş yerleri de eğitimin bir parçası olmalı. Öğrencilerle birlikte ciddi bir potansiyel var ama bunu yönlendirmek bizim elimizde” dedi.

Yılda 59 bin kişiye iş imkanı sunuluyor

İş arayanların profilinde değişiklik olduğunu ve gençleri sahaya daha erken çekmek için çalıştıklarını vurgulayan İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, “Günde kuruma 2 bin kişi gelirken şu an Türkiye'de kuruma 7 bin kişi gelmekte. Yani çoğu online olarak sistemini kullanarak başvuru yapmakta. Buna istinaden de yılda 59 bin kişiye aracı olmaktayız” dedi.

İş Gücü Gençlik programından bahseden Yılmaz “Yeni başlattığımız programlarla Üniversitelere, Kocaeli Üniversitesi'ne, 710 Gebze Üniversitesi'ne 315 okulda okuyan öğrencilere iş kapısı gibi haftada 3 gün çalışma imkanı sağlıyoruz. Bu geçiş sürecini doğru yönetmeliyiz,” dedi.

Panelin ardından, katılımcılar Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji’ni ziyaret etti. Kolejin modern atölyeleri, teknik altyapısı ve uygulamalı eğitim imkanları yerinde incelendi.