Hacı Nuri Çomu Vakfı KSS projelerine devam ediyor

OSMANİYE/EKONOMİ

Hacı Nuri Çomu Vakfı’nın yaptırdığı 4-6 Yaş Kur’an Kursu, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hacı Nuri Çomu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Hatice Nur Çomu Alimoğlu, Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Nuri Çomu ile davetlilerin katıldığı törenle açıldı. Açılışta konuşan Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, vakfın çalışmalarına değinirken, Çomu ailesinin gönlünde Osmaniye’nin her zaman ayrı bir yeri olduğunu vurguladı. Hüseyin Nuri Çomu, “Babam Hacı Nuri Çomu, ‘Bu topraklar bize kazandırdı, biz de bu toprakların insanıyla paylaşacağız’ derdi. O, bu dünyadan ebedi aleme irtihal ettikten sonra da Osmaniye’ye hayır hizmetlerinin sürmesini diliyordu. O yüzden sağlığında Vakfımızın kurulmasına önderlik etti. Bu memlekete hayır hizmetimiz ebediyen devam etsin istedi. Biz çocukları olarak da bu geleneği sürdürecek, Osmaniye’ye, memleketimize istihdam için yatırıma devam ederken Vakfımızla da hayır hizmeti vermeyi sürdüreceğiz” dedi.