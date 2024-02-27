Hasçelik Kablo, Rüzgar Enerji Santrali projelerinde global pazarda kablo tedarikçisi konumunda

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Elektrik sektöründe, bina tesisat kabloları, elektrik iletim ve dağıtım hatlarında kullanılan kablo, iletken ve koruma iletkenlerinin imalatını gerçekleştiren Hasçelik Kablo, 1989 yılında kuruldu ve 2008 yılında bugünkü modern tesislerine taşındı. Şu anda Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde 180 bin metrekare alanda, 90 bin metrekaresi kapalı olmak üzere, iki farklı tesiste faaliyetlerini sürdüren Hasçelik Kablo, elektrik dağıtım, elektrik iletim, yenlenebilir enerji, petrol ve doğalgaz yatırımları, yerli ve uluslaraası müteahhitler, yerli ve uluslararsı kablo distribütörleri ile çalışıyor.

“GES ve RES projelerinde global çapta tercih edilen marka olduk”

Sektörde 30 yılı aşan tecrübesi olan Hasçelik Kablo Genel Müdürü Aydın Murat Yakıcı, RES projelerinde sundukları çözümlerle ilgili, “Rüzgar enerjisi temiz bir gelecek için dünyamız için çok nemli bir enerji kaynağıdır ve dünya br dönüşüm içerisindedir. Biz de Hasçelik Kablo olarak bu tarihi dönüşümde katkı sağlamkatan büyük mutluluk duyuyoruz. RES projelerinde özellikle yüksek kesit ve yüksek gerilim seviyesinde kablo çözümleri ile, RES santrali içerisindeki kayıpların azaltılması yeni trend olarak önümüzde çıkıyor. Daha yüksek gerilim, daha yüksek kablo iletken kesiti projelerde ilk yatırım maliyetini yükseltirken, işletme sırasındaki kayıpları minimize ederek uzun vadede avantaj sağlıyor. Uluslararası projelerde 1200 mm2 iletken kesitlerine kadar OG ve YG kablolar talep edilebiliyor. Hasçelik Kablo olarak daha yüksek kesit ve daha yüksek kablo gerilimi ile projelendirilen RES’lerde en uygun çözümleri sunabiliyoruz. RES projelerinin haricinde ise Hasçelik Kablo olarak imalatımızın çoğunluğunu AG, OG ve YG izoleli kablolar oluştururken, ayrıca havai hat iletkenleri, OPGW ve fiber optik kablolar ile birlikte geniş ürün portföne sahibiz. Yıllık yaklaşık 350 bin fiber/kilometre telekominikasyon kablosu üretiyoruz. Ayrıca, AG ve OG kabloların yanı sıra, 154 kV YG kabloları da üretiyoruz. Şu anda 66kV YG kabloların ihracatını düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. 110 kV ve 154 kV üretiyoruz. Geniş ürün portföyümüze her yıl yen ürünler katmaya çalışıyoruz. Geniş ürün portföyümüz sayesinde özellikle GES ve RES projelerinde global çapta tercih edilen marka olduk” dedi.

“İhracat odaklı büyüme stratejisi ile hareket ediyoruz”

Yakıcı, Türkiye’deki ilk Ar-Ge merkezlerinden birini de bünyesinde bulunduran Hasçelik Kablo’nun, kablo tasarımları ilgili çalımalarının yanı sıra kablo üretim, atık geri kazanım ve kablo test teknolojilerine yönelik faaliyetleri olduğunu da paylaştı. Türkiye’de üretilmeyeni ilk kez üretme misyonu ile çalıştıklarını belirten Yakıcı, özellikle Ar-Ge merkezlerinin yoğun bir çalışma temposu içinde olduğunu ve yeni yatırımlarda bulunmaya 2024 yılında da devam edeceklerini söyledi. Ayrıca yurtiçi piyasada en büyük oyunculardan biri olarak bulundukları pozisyonu güçlendirmenin yanı sıra, asıl büyümeyi de ihracata odaklı stratejilerle sağlamayı hedeflediklerini paylaştı. Yakıcı, “Fiber Optik Kablo üretiminin yatırımını tamamladık. Ayrıca 2023 yılında yeni devreye aldığımız üçüncü tesisimizde de muhtelif özelliklerdeki bakır iletkenlerin haricinde, bina tesisat kabloları, elektrik iletim ve dağıtım hatlarında kullanılan alçak gerilim, orta gerilim ve yüksek gerilim elektrik kabloları, iletken ve koruma iletkenlerinin üretimini gerçekleştiriyoruz. Elektrik dağıtım şirketleri, elektrik iletim şirketleri, yenilenebilir enerji yatırımları, akıllı şebeke kurucu ve işleticileri, petrol ve doğalgaz yatırımları, yerli ve uluslararası müteahhitler, büyük sanayi kuruluşları ve onların yenilenebilir enerji santralleri ile birlikte yerli ve uluslararası kablo distribütörleri ana müşteri portföyümüzü oluşturuyor” ifadelerini kullandı.