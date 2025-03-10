HASİAD Başkanı Horoz: Suriye’deki katliamlar insanlığı hedef alıyor

HATAY/EKONOMİ

Hatay Sanayici ve İş İnsanları Derneği (HASİAD) Başkanı Ahmet Horoz, Suriye’de yaşanan kimlik temelli katliamların yalnızca bir topluluğu değil insanlığı hedef aldığını belirterek, “Suriye’deki tüm dini, etnik ve mezhepsel grupların kucaklaşması; barış, huzur, refah ve güvenlik içinde yaşamaları en temel arzumuzdur” dedi.

Suriye’de son günlerde yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili bir açıklama yapan HASİAD Başkanı Horoz, şu görüşleri dile getirdi:

“Suriye ile Türkiye hem iki komşu, hem de iki dost ve kardeş ülkedir. Suriye ile Türkiye arasında din, tarih ve kültür birliği ve kardeşlik hukuku bulunmaktadır. Suriye’de yaşanan kimlik temelli katliamlar yalnızca bir topluluğu değil, insanlığı hedef almaktadır. Uluslararası hukukta ve insanlık vicdanında yer bulması mümkün olmayan sivillere yönelik bu saldırıların derhal son bulması gerekmektedir. STK’ların görevi bu coğrafyada istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmak ve uluslararası hukukun gereğini savunmaktır. Bu katliamların karşısında susmak, insanlık vicdanına sırt çevirmektir. Lazkiye’de Suriye’nin kadim halklarına yönelik işlenen insanlık suçlarını şiddetle kınıyoruz. Herkesin inancını özgürce yaşayabildiği bir düzen, ancak barış ve adaletle mümkündür. Suriye’de yaşanan şiddet olaylarına ve katliamlara karşıyız. Bölge halklarının barış, demokrasi ve güvenlik içinde onurlu bir yaşam sürmeleri; barış, refah ve istikrar kuşağının tesisi uluslararası hukukun gereğidir. Suriye’deki tüm dini, etnik ve mezhepsel grupların kucaklaşması; barış, huzur, refah ve güvenlik içinde yaşamaları en temel arzumuzdur.”