Hatay BŞB, ‘sözleşmeli tarım’ ile küçük çiftçiyi kalkındırıyor

Eray ŞEN



HATAY - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, il nüfusunun yarısının yaşadığı kırsalda, geçimini sağlamakta zorlanan ailelere, ‘sözleşmeli tarım’ yöntemiyle gelir kapısı açtıklarını söyledi.

Başkanlıkta üçüncü döneminde olan Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin güncel projelerini EKONOMİ Gazetesi Hatay Bölge Temsilcisi Selçuk Altun’a anlattı. Öncelikle uyguladıkları kırsal kalkınma modeline değinen Başkan Savaş, “Kırsal alanda küçük araziye sahip çok sayıda aile, yüksek girdi maliyetleri ve pazarlama sorunları nedeniyle tarımsal üretim yapamıyordu. Bu ailelere fide ve gübre desteği sağladık, ürünleri alım garantisi verdik, tarımsal üretime başlamalarını sağladık” dedi.

Malını üretip de satamayanlarla sözleşmeli tarım yaptıklarını açıklayan Savaş, “Bu sene 15 bir aileye ulaştık, önümüzdeki yılın sonuna kadar ise 35 bin aileye ulaşmayı hedefliyoruz. Bunlar küçük toprağı olup da ekip biçmekten imtina eden, üretimde girdi masraflarını kaldıramayan aileler. Şimdi cesaretle ekiyorlar, çünkü biz alım garantisi veriyoruz. Fide vererek, onların toprak ve coğrafi yapısına uygun ürün ektiriyoruz. Bu ürünleri isterlerse bize, isterlerse tüccara satıp para kazanıyorlar” diye konuştu.

“Piyasada gübre fiyatının düşmesini sağladık”

Bu proje kapsamında sağladıkları gübre desteğinin, piyasa fiyatlarının düşmesini de sağladığını belirten Savaş, “Sayemizde gübre fiyatları bu sene beş lira düştü. Büyük gübre şirketleri iki defa damping yapmak zorunda kaldı. Benzer durum önceki sene de yaşandı. Hatay’ın birçok yerinde çiftçinin toprağını yumuşatacak, kirecini, tuzunu azaltacak organomineral gübre ile verimi artırdık. Bu şekilde, toprak yapısını dört beş yılda düzeltecek bir gübre ile çiftçiyi tanıştırmış olduk” diye konuştu.

Tarımdaki bir diğer adımlarının ise ihalesi yapılan ve 2023 yılında tamamlanması düşünülen Antakya Sebze ve Meyve Hali projesi olduğunu vurgulayan Savaş, tesisin özellikleri hakkında şu bilgileri verdi: “1964 1964 yılından beri hizmet veren ve artık ekonomik ömrünü tamamlayan sebze ve meyve halinin yeni yeri Antakya, Belen, Defne ve Kırıkhan ilçelerimizin tam ortasında olacak. Karayolu, havayolu ulaşımı var. Buraya giriş de çıkış da şehir trafiğini taciz etmeyecek, şehirdeki trafik yükünü artırmayacak. Ayrıca tesis 10.5 dönüm araziden 170 dönüm araziye çıkmış olacak. Orası tarım ticaret merkezi olacak ama içinde sebze hali de bulunacak, hububat da yaş sebze-meyve de olacak. Otel, lokanta, market, ibadethaneye kadar birimler yer alacak. İçinde 90 metrekarelik komisyoncu dükkanlarının yanı sıra ayrıca soğuk hava depoları bulunacak. İnsanlar daha huzurlu bir ortamda ticaret yapacak. Ayrıca şehir içinde küçük, günübirlik satış yerleri yaptıracağız. Tesisin bir diğer özelliği de kuracağımız rüzgar enerjisi (RES) sistemi ile kullanacağı elektriğin yüzde 50’sini kendisinin üretecek olması. Türkiye’de böyle bir örneği yok.



Belen Geçidi’ne alternatif yol

Başkan Savaş, halen Antakya’nın da içinde olduğu Amik Ovası ile İskenderun arasındaki Amanos Dağları’ndan sadece Belen Geçidi ile ulaşım sağlandığını, ihalesi tamamlanan 28 kilometrelik Serinyol-Madenli Yolu Projesi’nin de 2023 sonunda tamamlanacağını açıkladı. Saveş, “Bu yol Antakya-Arsuz ulaşımını kolaylaştıracak ve kısaltacak. Bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak. Proje tamamlandığında Antakya-Arsuz arası ulaşım 45 ila 60 dakika arasında kısalacak. Ayrıca Belen Geçidi’nde herhangi bir yangın, sel, afet gibi olağanüstü durum nedeniyle yol kapandığında, alternatif bir ulaşım güzergahına kavuşacağız. Gaziantep’ten Kahramanmaraş’tan gelen insanlar çok daha rahat denize ulaşacak. Kısalan yol ile birlikte hem zaman hem enerji tasarrufu yapacağız. 80 kilometrelik yol, bu yol ile birlikte yarıya düşecek.