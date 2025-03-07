HATSO Başkanı Çinçin: “İsim değişikliği, kanun gereği yapıldı”

HATAY/EKONOMİ

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nın kurulduğu günden bu yana il temsil statüsünde bir Oda olduğunu belirten Başkan Çiçin, şu açıklamayı yaptı: "Bugüne kadar Türkiye’de il temsil statüsünde olup, kendi il ismi ile anılmayan tek Oda Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’dır. 80 ilimizin ismi ile anılan il temsil statüsünde bulunan Ticaret ve Sanayi Odaları bulunmasına karşın Odamızın il temsil statüsü özelliği kazanması ve kanun gereği olarak bu değişiklik zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na uygun olarak kurulan Oda ve Borsalardan, il merkezlerinde bulunanlar il temsil statüsünde, ilçelerde bulununlarsa İlçe temsil statüsünü almaktadırlar. İl ve ilçe Oda/Borsaların yetki alanları Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.”

Antakya isminin ve kültürel mirasının yok sayılmasının mümkün olmadığını ifade eden Çinçin, şöyle devam etti: “Odamızın Antakya’nın tarihi ve kültürel değerlerine her zaman sahip çıktığı Antakya’nın değerlerini koruma altına aldığı gerçeğini de kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Antakya Künefesi, Antakya Kağıt Kebabı, Antakya Tuzlu Yoğurdu gibi birçok yöresel ürünün coğrafi işaretini tescil ettirmiş, ayrıca Samandağ Ney Kamışı gibi diğer ilçelere ait ürünlerin de tescilini sağlamıştır. Antakya Mutfağı üzerine eğitimler düzenleyerek istihdama katkı sunmuş, yurt dışında müzayedelerde satışa çıkan ve Antakya’dan yasa dışı yollarla çıkarılan yazılı eserleri toplayarak, kendi binasında ‘Hatay Devlet Müzesi’ adıyla sergilemiştir.”

Çinçin, Oda olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kadim Antakya adını yaşatmak ve yükseltmek için çalışacaklarını kaydetti.