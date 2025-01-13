Hayvansal gıda ihracatında 3,86 milyar dolar ile tarihi zirve görüldü

MERSİN/EKONOMİ



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi ve Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, geride kalan yıldaki ihracatı değerlendirdi. 2024’te 262 milyar dolarlık ülke ihracatında su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün yüzde 1,7’lik paya sahip olduğunu kaydeden Yamanyılmaz, “Küresel ticaret; jeopolitik riskler, enerji krizleri ve enflasyonist baskıların hâkim olduğu dönemde toparlanma eğilimi gösterirken, Türkiye olarak hayvansal gıda ihracatında önemli başarılara imza attık. Uzak pazarlara açılım, markalaşma yatırımları ve sürdürülebilir üretim anlayışı, bu etkileyici yükselişi mümkün kılan temel unsurlar arasında yer aldı. Sektörümüz, Türkiye’nin ihracat vizyonuna değer katan performansıyla uluslararası pazarlarda güçlü konumunu pekiştirdi” dedi.



“95 pazarda artış sağlandı”

Sektörün 2024’te 1 milyon 224 bin ton ürünü uluslararası piyasada değere dönüştürdüğünü aktaran Yamanyılmaz, “En çok ihraç ettiğimiz ürünler, taze soğutulmuş balıklar, kümes hayvanları etleri ve sakatatları ile balık filetoları oldu. Taze soğutulmuş balıklarda yüzde 27,6 artışla 871,9 milyon dolar, kümes hayvanları etleri ve sakatatlarında yüzde 22,1 düşüşle 545,6 milyon dolar, balık filetolarında yüzde 14,5 artışla 469,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Hayvansal gıda sektörü geleneksel pazarlarda elde ettiği kazanımları artırırken, uzak pazarlarda yeni başarı hikâyeleri yazdı. 155 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren sektörümüz, 95 pazarda artış sağladı. En fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde ilk üç sırada Irak, Rusya ve İtalya yer aldı. Irak’a yüzde 2 düşüşle 590,2 milyon dolar, Rusya’ya yüzde 35,6 artışla 480,8 milyon dolar ve İtalya’ya yüzde 25,8 artışla 251 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 1 milyon dolar ihracat yaptığımız ve 5 haneli rekor artış sağladığımız ülke Moğolistan olurken, Filistin, Norveç, Cezayir, İrlanda, Kırgızistan, Singapur, Bangladeş, Nijerya, Kazakistan, Mısır, Slovenya, Afganistan, Güney Kore ve Filipinler’de de ciddi artışlara imza attık” diye konuştu.