Hazır giyim sektörü Avrupa’dan umduğunu bulamadı, rotayı Amerika’ya çeviriyor

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Avrupa’da resesyonun sona ermesine rağmen Türk hazır giyim sektörü, bölgeye ihracatta beklenen toparlanmayı yakalayamadı. Avrupa’daki alım iştahının yeniden artmasına karşın Türkiye’den yapılan ihracatta düşüş sürerken, sektör temsilcileri yeni pazar arayışlarına hız verdi.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Başkanı Burak Sertbaş, “Avrupa’da resesyon bitti ama biz oraya mal satamıyoruz. Maliyet baskısı nedeniyle rekabet gücümüz azaldı. Şu an en uygun hedef pazar Amerika görünüyor” dedi.

Avrupa’nın son 6 ayda ithalatını yüzde 12, dünya genelinde ise yüzde 6 artırdığını, buna karşın Türkiye’nin ihracatında yüzde 6,5’lik gerileme yaşandığını belirten Sertbaş, “Sorun Avrupa’da değil, bizde. Pazar küçülmedi ama fiyat rekabetinde geride kaldık. Kur artmadığı için işçilik ve TL bazlı maliyetlerimiz hızla yükseldi. Portekiz’den bile pahalı hale geldik” değerlendirmesinde bulundu.

Türk hazır giyim sektörünün hâlen Avrupa’nın “arka bahçesi” olduğunu vurgulayan Sertbaş, “Avrupalı alıcı aslında Türkiye’den almak istiyor ancak maliyet farkı onları Uzakdoğu’ya ve Mısır’a yöneltiyor. Oysa bizim üreticilerimiz bugün Mısır’a gidip orada üretim yapıyor; yani pazar değil, üretim kaybediyoruz. Hazır giyim, kur artışından en hızlı etkilenen sektör. Dövizin baskılanması bizi zorluyor. Eğer kurlarda artış olmayacaksa, ihracatçıya yeni destek mekanizmaları getirilmeli

Amerika pazarının Avrupa benzeri bir çalışma sistemiyle Türk üreticilere fırsat sunabileceğini kaydeden Sertbaş, “Son dönemde ABD’de düzenlenen fuarlarda ciddi bir ilgi gördük. Bu pazar sabırla işlenirse uzun vadede Avrupa’ya alternatif olabilir. Üretmeye ve ihracat yapmaya devam etmek zorundayız, çünkü Türkiye sadece hizmet sektörüyle büyüyemez” ifadelerini kullandı.

Turgut: “Yeni pazar arayışı bir zaruri hale geldi”

Fiyat rekabetinin sektörün en temel sorunlarından biri haline geldiğini, Avrupa’daki resesyonun sona ermesine rağmen Türkiye’nin bu pazara ürün göndermekte zorlandığını dile getiren Denizli Sanayici İş İnsanları Derneği (DESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, mevcut tabloyu kaçınılmaz bir dönüşüm süreci olarak değerlendirdi. Turgut, “Sektör olarak yeni pazar arayışlarımız sürüyor. Özellikle Amerika ve Afrika pazarlarına yönelmek artık bir tercih değil, zaruri bir hale geldi. Avrupa’da kaybettiğimiz payı telafi edebilmek, ihracatta yeniden ivme kazanabilmek için farklı coğrafyalarda kalıcı varlık göstermemiz gerekiyor” dedi.