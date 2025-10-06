Hazır giyimde dijital dönüşüm için 6 ülke güç birliği yaptı

İZMİR / EKONOMİ

Avrupa Birliği’nin (AB) Erasmus+ programı tarafından fonlanmaya hak kazanan ve 6 ülkenin işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan TechStyle: Mesleki Eğitimde Yapay Zekâ Destekli Döngüsel ve Yenileyici Moda Projesi, sektörün dijital ve sürdürülebilir dönüşümüne öncülük edecek.

Türk ekonomisi dezenflasyon sürecinden geçerken, emek yoğun sektörler dünya pazarındaki rakipleriyle rekabette ayakta kalmak için yeni yöntemler arıyor. Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, yapay zekâyı tasarımdan üretime kadar tüm aşamalarda daha etkin kullanarak küresel rekabette güçlü kalmayı hedefliyor.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Başkanı Burak Sertbaş, projenin AB’nin Sürdürülebilir ve Döngüsel Tekstiller Stratejisi ve Yapay Zekâ Düzenlemeleri ile uyumlu olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “TechStyle, hazır giyim ve konfeksiyon üretiminde hammadde tedariğini, atık azaltmayı ve üretim verimliliğini optimize eden yapay zekâ destekli çözümler sunarak dijital dönüşüme odaklanacak. Yapay zekâ girişimleriyle öne çıkan İsveç ve Fransa, sektörün köklü olduğu ancak daha fazla dijital ve yeşil inovasyona ihtiyaç duyan Yunanistan, İspanya, İtalya ve Türkiye ile en iyi uygulamaları paylaşacak.”

250 bin Euro bütçeli projenin iki yıl süreceğini belirten Sertbaş, “TechStyle ile EHKİB, iş gücünün dijital becerilerini geliştirerek sektörün veri odaklı, yapay zekâ destekli çözümlere geçişine rehberlik edecek. Bu proje, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe sürdürülebilir dönüşüme güçlü katkı sağlayacak” dedi.

Proje kasımda Fransa’da başlıyor

TechStyle Projesi, Kasım 2025’te Fransa’da düzenlenecek açılış toplantısıyla resmi olarak start alacak. Bu proje ile Hazır giyim sektörünün yapay zekâ destekli modeller ve teknolojilerle entegrasyonu için mesleki eğitim programı hazırlanacak, geliştirilen program TechStyle Platformu üzerinden partner ülkelerdeki firmalara sunulacak, yerel düzeyde özellikle kadınlar için yapay zekâ temelli girişimcilik becerilerine odaklanılacak, ulusal düzeyde hazır giyim sektörünün rekabet gücünü iyileştirerek ekonomik büyümeye ve ihracatın artmasına katkıda bulunulacak, sürdürülebilir, döngüsel bir ekonomi için sektörde yapay zekânın adaptasyonu hızlandırılacak. Proje ile Ege Bölgesi’ndeki hazır giyim çalışanları, tasarımcılar, girişimciler ve yeni mezunlar AB düzeyinde geliştirilecek eğitimlerden doğrudan yararlanabilecek.