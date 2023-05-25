“Hazır giyimde ekolojik ürünlere yönelim artıyor”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB), 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar çerçevesinde Ticaret Bakanlığı desteği ile yürüttüğü ‘Ekolojik Tekstiller UR-GE Projesi’ kapsamındaki 4. alım heyeti buluşması, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Küme üyesi firmalar, yabancı alım heyetleri ile ikili iş görüşmeleri kapsamında önemli iş birliklerine kapı araladı. Birlik olarak tekstil sektörünün dinamizmini ve katma değerli üretimi artırmak hedefiyle projeler geliştirdiklerini belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Bu kapsamda firmalarımızın ihracatına büyük katkı sağlayan B2B görüşmelerini de çok önemsiyoruz. Proje firmalarımıza hem iç ticarette hem de dış ticarette rakipleri daha kolay şekilde izleme olanağı sağladığı gibi uluslararası boyutta yeni satış kanallarına ulaşma imkanı sağlıyor. Özellikle tüm taraflar için herhangi bir aracıya gerek duyulmadan direkt alıcıya ulaşılabilme fırsatı önemli bir avantajdır. Rekabetçiliğimizi artırmak ve yenilikçi ürünlerimizi yeni pazarlarla buluşturmak için faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

“Herkes üzerine düşeni yapmalı”

Küresel rekabet şartlarında tekstil işletmelerinin rekabetçi konuma ulaşmak ve bu konumlarını sürdürmek için kullanabilecekleri en önemli araçlardan birinin inovasyon olduğunu belirten Taşdelen Engin, “Yeni bir ürün, ancak değer oluşturduğu takdirde rekabet üstünlüğüne katkı sağlayabilir. Gelecek nesillere sağlıklı, yaşanabilir bir ortam bırakmak için herkes üzerine düşen görevi yapmak zorunda. Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede firmalar, şirket politikalarında çevre konusuna daha fazla yer vermeye başladı. Her alanda olduğu gibi tekstil ve hazır giyim ürünlerinde de ekolojik ürünlere yönelim artıyor. UTİB olarak ülkemizde bu bilincin oluşmasına katkı sağlamayı sürdüreceğiz” diye konuştu.