Hopa TSO'nun 1500 araçlık projesi hazır

Hakan ÖZBEK

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Demircioğlu, bölgedeki tır yoğunluğunun yarattığı sorunların giderilmesi için tır parkı projesini ivedilikle başlatmak istediklerini söyledi.

Bölgede C2 yetki belgesine sahip ortalama 700 tır bulunduğunu ifade eden Hopa TSO Başkanı Demircioğlu, kiraya verilen araçlarla birlikte tır sayısının 1700'lere ulaştığını belirtti. Hopa TSO olarak tüm lojistikçilere eşit yaklaşımda olduklarının altını çizen Demircioğlu, Hopa'nın en büyük ihtiyaçlarından birinin tır parkı olduğunu söyledi.

Hopa'da gerçek anlamda bir tır parkı olmadığını belirten Demircioğlu, "Sadece işlem parkı bulunuyor ve bölgede oluşan tır yoğunluğu nedeniyle tır parkı önemli bir ihtiyaç. Bu ihtiyacın giderilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Tırların gümrükleme işlemine çağrılmadan önce dinlenebilecekleri, temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir park alanı planlıyoruz.” dedi.

Tır parkını Hopa'nın Kemalpaşa çıkışında yapmak istediklerini ifade eden Demircioğlu, tesisin faaliyete geçmesinin Hopa'daki ticari hareketliliği bozmayacak şekilde planladıklarının altını çizdi.

Tır parkı kapasitesinin 1500 araç olacağını söyleyen Demircioğlu, "Bu rakamı yıl/gün ortalamasına göre belirledik. Projeyi TOBB, GTİ, ilgili bakanlıklar ve Artvin milletvekilleriyle paylaştık. Hepsinden olumlu geri dönüşler aldık ancak son kararı Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı verecek. Onaylanması halinde projenin maliyeti GTİ bütçesinden karşılanacak." ifadelerini kullandı.

Geçişlerde hedeflenen rakama yaklaşıldı

Göreve başladıklarında Sarp Sınır Kapısından geçişlerin günlük ortalama 430-450 bandında olduğunu söyleyen Hopa TSO Başkanı Demircioğlu, geçen sürede bu rakamı 630 bandına çıkardıklarına vurgu yaptı. Demircioğlu, hedefledikleri geçiş sayısının ise günlük 700 bandında olduğunu ifade etti.

Sarp Sınır Kapısında gümrüklerin oldukça iyi çalıştığını belirten Demircioğlu, buna karşın fiziki şartların yetersiz olduğunu ve iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye tarafında giriş sahasının denizin doldurularak genişletilebileceğini ifade eden Demircioğlu, bu genişleme ile birlikte gümrükte yaşanan sorunların da giderileceğini belirtti.