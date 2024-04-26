Hopalı lojistikçi, TIR parkı sorununa acil çözüm bekliyor

Hakan ÖZBEK

CMV Lojistik Taşımacılık kurucu ortaklarından Cavit Altınkaya, Hopa'da TIR parkı konusunda yerel yönetimlerin girişimde bulunmasını beklediklerini ifade etti. Hopa'da bulunan 600 kapasiteli mevcut TIR parkı bölgedeki yoğunluğu karşılayamıyor. Bu nedenle Hopa ve çevre ilçelerde uzun TIR kuyrukları meydana geliyor. Cavit Altınkaya, tır parkı konusunda hem Artvin Valiliği hem de Hopa Kaymakamlığı hem de Hopa Ticaret Odası'na taleplerini ilettiklerini ancak bu konuda bir adım atılmadığını belirtti. Araçlardan alınan park ücretlerinin lojistikçilere yatırım olarak dönmediğini ifade eden Altınkaya, "Lojistikçilerden elde edilen gelirin doğru kullanılmasını ve bölgedeki sorunlara çözüm üretilmesini istiyoruz." dedi.

Hopa'nın stratejik bir noktada olduğunun altını çizen Akbıyıklar Nakliyat sahibi Arslan Akbıyık, bunun beraberinde bazı sorunları da getirdiğini ve yerel yönetimlerin bu sorunların çözümünde daha etkin olmasını beklediklerini söyledi. Bölgede TIR parkı alanının yetersiz olmasından dolayı hem Hopa'da hem de çevre ilçelerde yığılmalar olduğunu belirten Akbıyık, 3 bin araçlık TIR parkı talep ettiklerini ve bu parkın yapılması halinde hem trafik sorununun çözüleceğini, hem de istihdam yaratılacağını ifade etti. Sarp Sınır Kapısı'nda ise gümrüklerin yetersiz kaldığını söyleyen Arslan Akbıyık, gümrükleme işlemlerinin saatlerce sürdüğünü, burada nitelikli personel desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Akbıyık, lojistikçilerin en büyük sorunlarından birinin de artan maliyetler olduğunu, akaryakıttan mazota kadar pek çok kalemde yaşanan artışların karlılığı düşürdüğünü sözlerine ekledi.

Finansman için faizler yüksek

Rusya ile yapılan ticarette para transferinde sorunlar yaşadıklarını söyleyen sektör temsilcileri, "Para transferleri gecikmeli şekilde bizim elimize geçiyor. Bu durumda işlerimizi sürdürebilmek adına finansman ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Hükümetin bu konuda bir adım atarak ihracatçıların ve lojistikçilerin sorununu gidermesini bekliyoruz. Ayrıca finansmana erişim konusunda banka faizleri yüksek. Mevcut faizlerle kredi kullanmayı göze alsalar bile bu kez finansman taleplerinin karşılık bulunmuyor.

Yakıtta ÖTV desteği beklentisi

Akaryakıt fiyatlarındaki yüksek artışların büyük sorun olduğunu ifade eden Hopalı nakliyeciler, yakıta verilen ücretlerle lojistikçilerin karlılıklarının en aza indiğini ifade etti. Sektör, ÖTV'siz akaryakıt konusunda adım atılmasını istiyor.

Lojistikte girdi az, çıktı fazla

Lojistikçilerin finansmana erişmekte zorlandıklarını söyleyen Birleşim Nakliyat kurucu ortağı Bayram Yılmaz, bu konuda adım atılmasını beklediklerini belirtti. Son dönemde başta mazot olmak üzere, pek çok kalemde yaşanan artış lojistikçileri zor durumda bıraktı. Bu süreçte çıktı maliyetlerindeki artışlar çok yüksek oranda olurken, girdi maliyetlerinde ise artış yaşanmadı. Lojistikçiler bu noktada sorunlarının çözümü için finansmana erişim kolaylığı ve ÖTV'siz mazot desteği talep ediyorlar. Birleşim Nakliyat ortaklarından Bayram Yılmaz, "Genel seçimlerden bu yana çıktı kalemlerinden sürekli artış olurken, girdi maliyetlerimiz geriledi. Yakıttan yedek parçaya, kasko maliyetlerine kadar pek çok kalemde büyük artışlar yaşandı ancak biz finansmana erişmekte zorlanıyoruz. Bu konuda hükümet ve bankaların ortak bir adım atarak lojistikçileri desteklemesini bekliyoruz." dedi.

Yılmaz ayrıca AB ülkelerinde uygulanan ÖTV'siz akaryakıt desteği konusunda da Türkiye'de adım atılmasını istediklerini ifade etti.