Horeca sektörü TURFOOD’ta buluşacak

EKONOMİ/BURSA

Network Fuarcılık tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen TURFOOD Gıda Fuarı bu yıl 5. kez Merinos AKKM’de gerçekleştirilecek. Hotel Restoran Kafe (HORECA) ile Ev Dışı Tüketim (EDT) kanallarındaki sektör profesyonellerine yönelik düzenlenen fuarın başta Güney Marmara Bölgesi olmak üzere ulusal nitelikte gerçekleştirileceğini söyleyen Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, “TURFOOD Gıda Fuarımızda gıda üreten ve toptancısı olan firmalar ile gıdanın profesyonel alıcıları bir araya gelecek. Fuarımıza Bursa başta olmak üzere, İstanbul, Balıkesir ve Ordu gibi illerden 60’tan fazla firma katılacak. Fuar ile iştirakçi firmaların network ağının ile ticaret hacimlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Marmara Bölgesi’ndeki firmalar, ülkemizin dondurulmuş gıda üretiminin yüzde 60’ını, işlenmiş gıda ürünlerinin de yüzde 57’sini karşılamaktadır. Bu potansiyelimizi ve gücümüzü değerlendirmek üzere iç pazara yönelik başlattığımız fuarı gelecek yıllarda uluslararası hala getirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Yapay zeka robotu Mini Ada’nın da açılış konuşması yapacağı ve 28-30 Eylül 2023 tarihlerinde üç gün sürecek olan fuarda, katılımcı firmalar tarafından fuara özel kampanyalar yapılacak, stant içi etkinlikler gerçekleştirilecek.