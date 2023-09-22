HOSABSİAD’da Sezayi Sezer güven tazeledi

ALİ ŞAHİN/BURSA

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Sanayi ve İşadamları Derneği (HOSABSİAD) Olağan Genel Kurul Toplantısı HOSAB Konferans Salonu’nda yapıldı. Divan Başkanlığını Yücel Vatansever’in yaptığı ve tek listenin olduğu genel kurulda mevcut başkan Sezayi Sezer güven tazeledi. Genel kurulda ayrıca derneğin 2 yılda bir yapılan genel kurul toplantılarının 3 yılda bir yapılmasına, Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Sanayi ve İşadamları Derneği adındaki ‘İşadamları’ yerine ‘İş İnsanları’ ibaresinin kullanılmasına oy birliği ile karar verildi. Derneğin açık adı Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Sanayi ve İş İnsanları Derneği oldu.

HOSAB’ın kurucusu olarak bölge adına yapılan birçok iş ve işlemin dernek yerine HOSAB Bölge Müdürlüğü tarafından yapıldığını vurgulayan Sezer, “Bursa’da gerek eğitim gerekse sosyal sorumluluk projelerine katkı koymaya gayret ediyoruz. Yeni dönemde de HOSAB çatısı altında işbirliği içinde çalışmalarımız devam edecek’’ dedi.

Akçalar altyapıya kavuşuyor

HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun da yaptığı konuşmada bölgedeki son yatırım ve çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Korun, 2019 yılında bünyelerine kattıkları Akçalar Gelişim Bölgesinde alt yapı yatırımlarının sonuna geldiklerini belirterek “Akçalar Gelişim Bölgemiz de artık HOSAB’ın diğer bölgeleri ile aynı alt yapı imkanlarına sahip oluyor. Ekim ayı başından itibaren Kayapa OSB atık sularını Atıksu Arıtma Tesisimizde arıtmaya başlıyoruz. İleri arıtma kapasitemizi arttıracak yatırım ile artan su talebi karşısında sıkıntıya düşmeyeceğiz. 2 bin metreküplük su depomuzu devreye aldık. Yine artan elektrik enerjisi talebi nedeniyle Hasanağa Trafo Merkezimizden yeni hat tesisi yatırımına başladık” dedi.