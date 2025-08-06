HSA Enerji, yerli üretimle global kaliteyi buluşturuyor

Güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren HSA Enerji, Manisa’daki tesisinde ürettiği panellerle global standartları yakalıyor. Şirket, dünyanın en büyük hücre ve panel üreticilerinden JA Solar ve Jinko Solar ile yürüttüğü iş birlikleri sayesinde, sadece Türkiye’nin değil uluslararası pazarın da ihtiyaçlarına yanıt veriyor. HSA Enerji Genel Müdür Yardımcısı Kıvanç Işık, “Bu firmaların teknolojilerini Manisa’daki üretim hattımıza taşıyarak yalnızca yüksek verimli ürünler üretmekle kalmıyor, aynı zamanda ülkemize katma değer sağlıyoruz” diye konuştu.

JA Solar ve Jinko Solar’ın Ar-Ge ve kalite odaklı üretim anlayışını tesislerine entegre ettiklerini belirten Işık, “Çevresel etkilere dayanıklı, uzun ömürlü ve yüksek performanslı güneş panelleri geliştiriyoruz. Üretim süreçlerine entegre edilen kalite kontrol sistemleri ve gelişmiş hücre malzeme yapıları sayesinde panellerimiz hem iç pazarda hem de dış pazarda güvenilirlikleriyle öne çıkıyor” dedi.

“Global standartlarda üretim yapıyoruz”

Bu güçlü iş birliklerinin yalnızca üretim değil, teknoloji transferi ve kalite anlayışı açısından da Türkiye’ye büyük katkı sunduğunu belirten Işık, “JA Solar ve Jinko Solar, güneş enerjisi alanında sadece hacim olarak değil, teknoloji odaklı yaklaşımlarıyla da öne çıkan firmalar. Bu firmaların teknolojilerini Manisa’daki üretim hattımıza taşıyarak global düzeyde kalite standartlarında güneş panelleri üretiyoruz. Bu sayede yalnızca yüksek verimli ürünler üretmekle kalmıyor, aynı zamanda ülkemize katma değer sağlıyoruz” diye konuştu.

Ürettikleri ürünler arasında öne çıkan 630W N-Type TOPCon güneş panellerinin, düşük sıcaklık katsayısı, yüksek bifaciality oranı ve düşük degradasyon özellikleriyle dikkat çektiğini belirten Işık, “Bu paneller, özellikle büyük ölçekli güneş enerjisi santralleri için ideal çözümler sunuyor. N-Type teknolojisinin sunduğu uzun ömür ve yüksek performans sayesinde, yatırımcılar hem verimlilik hem de maliyet açısından avantaj sağlıyor” dedi.

“Bölgeye nitelikli istihdam sağlıyoruz”

Kıvanç Işık, yerli üretimin önemine dikkat çekerek “Manisa’daki tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz üretimle bir yandan ülkemizin dışa bağımlılığını azaltıyor, diğer yandan bölgeye nitelikli istihdam yaratıyoruz. Bugün tesisimizde görev yapan personelimizin büyük bölümü Manisa ve çevresinden. Bununla birlikte, yan sanayi, lojistik, bakım hizmetleri ve mühendislik alanlarında da geniş bir iş ekosistemine katkı sunuyoruz” diye konuştu.