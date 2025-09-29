Hüseyin Kış: “ABD araçlarına vergi indirimi ve hurda yasası hayata geçmeli”

MERSİN/EKONOMİ



Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Derya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış; iklim krizi, ABD araçlarındaki vergi indirimi ve hurda teşvikiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'de otomotiv sektörünün iklim değişikliğinin yarattığı baskılarla 2025'te kritik bir dönemece girdiğini belirten Kış; ülke genelinde sera gazı emisyonları artarken, otomotiv sektörünün bu yükün önemli bir parçası haline geldiğini vurguladı. 2025'in ilk yarısında emisyonların Türkiye'yi en büyük karbon salıcısı yaptığını kaydeden Hüseyin Kış, bu durumun otomotiv üretimini doğrudan etkilediğini, yakıt tüketimi ve emisyonların AB’nin SKDM gibi politikalarla ihracat maliyetlerini artırdığını kaydetti.



“Pazar hacminin 9,29 milyar dolara ulaşması bekleniyor”

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre ‘2053 net sıfır emisyon’ hedefi için dönüşümün hızlandığını dile getiren Kış, “Elektrikli araç üretimi 2025'te yüzde 138'lik satış artışıyla 84 bin 956 birime ulaştığı ancak iklim krizi kaynaklı kuraklık ve sıcaklık artışı, tedarik zinciri ve üretim tesislerini zorladı. Karbon fiyatlandırması ve yenilenebilir enerjiye geçiş zorunlu. Bu baskı, geleneksel içten yanmalı motorlu araç üretimini azaltırken, elektrikli araç yatırımını teşvik ediyor. 2029'a kadar elektrikli araç pazarı hacminin 9,29 milyar dolara ulaşması bekleniyor. İklim odaklı politikalar rekabet gücünü yeniden şekillendirecek” dedi.



“3 milyon araç sahibi yararlanacak”

Hükümetin beklenen ‘Hurda Teşvik Yasası’ hamlesinin de bir an önce hayata geçirilmesini isteyen Kış, “25 yaş ve üzeri eski araç sahiplerine uygulanacak ÖTV muafiyeti tüketicilere ve otomotiv sektörüne finansal destek sunacak. Teşvik trafik güvenliğini artıracak, emisyonları düşürecek ve yerli otomotivi canlandıracak. Yasayla 3 milyon araç sahibi vergi muafiyetinden yararlanacak. Böylelikle yerli üretim hareketlenecek, elektrikli araç satışları büyüyecek. Bu teşvik, iklim krizine karşı araç filosunu yenileyerek sektörün 2028 ihracatını da artıracak” diye konuştu.



“Ek vergi kalktı ancak uygulama başlamadı”

Türkiye’de ABD araçlarındaki yüzde 60 ek gümrük vergisinin kaldırılmasını da değerlendiren Kış, “Uygulama hayata geçmediği. Araç alım-satımında belirgin bir duraksama var. Uygulama alanı netleşmeli, sektörle tüketici arasında bağ kurulmalı, belirsizlik sona ermeli. Tüm bu gerekçelerle merkezi yönetimin otomotiv sektörünün sorunlarını çözmesi, tüketicilerin uygun fiyatlarla araç alabilmesinin önünü açması ve iklim krizine karşı acil eylem planı oluşturması gerekiyor” ifadesini kullandı.