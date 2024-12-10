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Hüseyin Kış, KOBİ’lere destek istedi

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Derya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış, KOBİ’lerin finansman sorununa çözüm getirilmesinin Türk ekonomisinin önünü açacağını vurgulayarak, merkezi idareye ve iş dünyasına destek çağrısı yaptı.

Haber Merkezi
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Hüseyin Kış, KOBİ’lere destek istedi
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MERSİN/EKONOMİ

Hüseyin Kış, Türk İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) Diyarbakır’da düzenlenen 20’nci yıl zirvesini değerlendirdi. TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez başta olmak üzere, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Hüseyin Kış, “TÜRKONFED’in temellerinin atıldığı bir kent olan Diyarbakır’daki zirve hem bölgenin hem de ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmelerine ışık tutan, çözüm önerileri sunan bir yapıyla gerçekleşti. Etkinlikte özellikle Türkiye’nin yüzde 99’unu oluşturan KOBİ’lerin finansmana erişimde çektiği zorluklar dile getirildi. Bu yöndeki çözüm, Türkiye ekonomisinin önünü açacaktır. Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir ve kalıcı bir iyileşmeyle kalkınma için merkezi idare başta olmak üzere, toplumun tüm kesimleri ve iş dünyası, üzerine düşen görevi yerine getirmek durumundadır” dedi.

Hüseyin Kış, TÜRKONFED zirvesinden çıkan sonuçların merkezi yönetim tarafından dikkatle irdelenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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