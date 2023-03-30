İbrahim Burkay: “İş dünyasının en önemli sorunları finansman, EYT ve enerji maliyetleri”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Müşterek Komiteler Toplantısı ile odanın mart ayı meclis toplantısı BTSO Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Müşterek Komiteler toplantısında konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Firmalarımızın taleplerini yerine getirmek de bizim en öncelikli konu başlıklarımız olmuştur. Bu nedenle ben bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerin desteklerinizle Bursa'mızın ortak akımla çok daha güçlü bir taşımak adına azimle çalışmayı hep beraber sürdüreceğiz. Bursa'nın ulaşım ağıyla entegre lojistik merkezlerimiz ve depolama alanlarımızla iş yerlerimizin operasyonel ihtiyaçlarına çözüm üretecek olan ve Bursa'mızın olağanüstü koşullar karşısında hızlı refleks verme kabiliyetini geliştirmek en öncelikli hedeflerimiz arasında. Ülke ekonomimizi lokomotif kentini, Bursa'mızı modern üretim tesisleri, lojistik merkezleri, oyuncu kentleri ve farklı alanlarda gelişen cazibe merkezleriyle çok daha güçlü bir geleceğe hazırlamak için ortak akılla hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

“Enerji maliyetleri düşürülmeli”

Komiteler ile yaptıkları toplantılarda üyelerin sorunlarını ve çözüm önerilerini de tartıştıklarını belirten Başkan Burkay, “Her platformda dillendiriyoruz, sanayicimizin şu andaki en büyük problemi finansmana erişim. Ülkemiz bu zor günleri atlatırken sanayideki üretim iştahının da devam etmesi gerekiyor. Bir diğer konu da EYT. Bu husula alakalı KGF destekli bir destek sağlanması adına taleplerimiz var. Bununla ilgili uygulama başladı, uygulamada yaşanan sıkıntılar varsa da iletin takipçisi olalım. Üçüncü konu da girdi maliyetlerindeki artışlar. Girdi maliyetleri artarken dövizin yıl boyunca hareket etmemesi bu maliyetlerin karşılanmasında önemli bir zorluk oluşturdu. Elektrik ve doğalgaz da indirimler yapıldı ama yeterli değil. Doğalgaz borsasına bakınca indirim için alan olduğunu görebiliyoruz. Sektörlerin de kendi içinde yaşadığı farklı sorunlar var ve bunları da takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sürdürülebilirlik için destek önemli”

Ülke ekonomisinin kısa bir süreç içerisinde toparlanacağına inandıklarını vurgulayan Burkay, “Depremin yaralarını sarıp önümüzdeki seçimi de hızlı biçimde atlatıp Türkiye’nin gerçek gündemi olan ekonomiye dönmemiz gerekiyor. Ekonominin merkezde olduğu, iş dünyasının taleplerinin daha gerçekçi değerlendirildiği bir ortamı da yakalayalım istiyoruz. Ekonomideki asıl toparlanmanın 2024 itibarıyla başlamasını bekliyoruz. Beklerken de işletmelerimizin sürdürülebilirliğini sağlayacak desteklerin de bu süreçte çok kıymetli olduğunu görüyoruz. Piyasalar toparlanmaya başladığında üretim iştahının sürmesi adına herkesin aktif faydalanacağı destekler olması gerekli” diye konuştu.