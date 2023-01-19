IC Karasu Limanı yeni yatırımlarla kapasiteyi artıracak

Hasan COŞKUN



SAKARYA - IC Karasu Liman Müdürü Gökçen Erdem, liman işletmeye geçtiği 2017 yılından itibaren birçok farklı yüke ve müşteriye hizmet vererek, geniş hinterlandı ile ülke ekonomisine yaklaşık 8,97 milyar dolar ticaret hacmi sağladığını, 5 kıtadaki 40'tan fazla ülkeyle olan ticareti ile de Türkiye ekonomisinde önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

İlk yıllar sadece genel kargo yüklerine hizmet veren limanın, yük grafiğini her yıl yukarı yönlü artırdığını da dile getiren Erdem, farklı yüklere hizmet verebilmek adına 2019 yılında başlatılan Ro-Ro seferleri ile Karasu Limanı’nın, özellikle Ukrayna, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri’ne alternatif bir çıkış kapısı olarak ciddi bir cazibe merkezi haline geldiğini ifade etti.

50 bin Ro-Ro seferi

Gökçen Erdem, Türkiye’nin Karadeniz’e açılan en yeni limanı olan IC Karasu Limanı’nın 6’ıncı yılında Ro-Ro seferlerine talebin artması ile Ro-Ro sayılarında hızlı bir yükseliş grafiği yakaladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“2021 yılında Ukrayna’ya yapılan Ro-Ro seferleri ile yıllık 50 bin adede ulaşarak tarihi bir başarıya imza attık. 2022 yılının ilk 2 ayında talep artışları ile yoğun operasyonlar devam ederken, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla özellikle Ro-Ro yüklerinde durma yaşanmasına rağmen, alternatif çözümler ile bu alandaki kayıpları telafi ettik.

Genel kargo yüklerinde ise farklı müşteri potansiyellerini değerlendirerek 1 milyon 265 bin ton ile rekor tonaja ulaştık. Tarımdan tüm sanayi kollarına, Türkiye ekonomisine hemen her alanda çok yönlü katkılar sağlayan IC Karasu Limanı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye’nin ekonomik gelişimine güç vermeye devam edecek.”



Lojistik Merkez

Gökçen Erdem, “Liman tesisi olan Karasu Limanı’nın önemli konum avantajını da kullanarak, limanı Karadeniz ülkeleri ile birlikte Avrupa’ya açılan yeni bir kapı haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

“Bölgenin gelişmiş sanayisine destek verebilmek için yeni yatırımlarla büyüyeceğiz.” diyen Erdem şöyle devam etti: “Gelecekteki hedeflerimizin gerçekleştirilebilmesi adına bugünden limanımızın kapasitesinin artırılabilmesine yönelik planlamalara başladık.

Özellikle Sakarya-Karasu arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca yapımı planlanan demiryolu hattının da devreye girmesi ile büyüme ivmesinin çok daha hızlı olacağını düşünüyoruz.

Kendimizi gelecek 10 yıla hazırlamak adına, demiryolu bağlantısı, demiryolu yük istasyonu, kapasite artırımına yönelik tamamlayıcı altyapılar, Liman sahasının genişletilmesi, ilave rıhtımlar, açık ve kapalı depolama sahaları, silolar ve aktarma merkezleri, sıvı yük depolama için tank çiftlikleri, ilave Ro-Ro rıhtımları ve tır park sahaları, tüm bunları destekleyecek ekipmanlar ile hizmet binalarının yapımlarına yönelik hazırlıklarımızı ve planlarımızı şimdiden yapıyoruz.”

İlk geminin Ocak 2017’de yanaştığı Karasu Limanı’ndan düzenli Ro-Ro seferlerinin Temmuz 2019’da başladığını da hatırlatan Erdem, “2019’da 1,20 milyon ton/yıl genel ve dökme yük elleçlemesinin gerçekleştiği limanda 2021’de 50 bin adet/yıl Ro Ro yük elleçlemesi yapıldı.

2022’de 1,26 milyon ton/yıl genel ve dökme yük elleçlemesinin yanı sıra demir cevheri ve çimento yükünün de elleçlendiği Karasu Limanı’na, açılışından bugüne kadar bin 755 adet gemi yanaştı. Açıldığı Ocak 2017’den bugüne kadar IC Karasu Limanı üzerinden taşınan toplam yük miktarı, 6,75 milyon ton olarak gerçekleşti. Karasu Limanı üzerinden en çok ithalatın yapıldığı ilk üç ülke ise 2,7 milyon ton ile Rusya, 904 bin ton ile Ukrayna ve 176 bin ton ile Mısır oldu.” ifadelerini kullandı.

Bin 755 gemi yanaştı

Erdem, şu bilgileri verdi: “ICA IC İÇTAŞ Altyapı ve İşletme iştiraklerinden biri olan IC Karasu Limanı’na 6 yılda bin 755 adet gemi yanaştı. Karasu Limanı’ndan Rusya Federasyonu’nun Novorossiysk ve Tuapse limanına düzenli Ro/Pax seferleri başlatıldı.

2023 Romanya/Köstence seferleri de başlatılacak. Hizmet sunduğu geniş hinterland, sahip olduğu yüksek kapasite ve dünyanın en modern altyapı ve standartları ile sunduğu çok modlu taşıma avantajlarıyla Karadeniz'den dünyaya açılan en modern liman konumunda olan IC Karasu Limanı, yıllık 1 milyon 500 bin ton genel kargo/dökme yük ve 110 bin adet Ro-Ro ve 50.000 TEU konteyner yük kapasitesine sahip.”

Binlerce insana dolaylı olarak istihdam sağlayan IC Karasu Limanı’nın, bugün ve gelecekte çok büyük bir potansiyele sahip güçlü bir ticaret ekosisteminin tam merkezinde yer aldığına da dikkat çeken Erdem, IC Karasu Limanı’nın sahip olduğu avantajlı konumuyla Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul’u önemli bir kara ve deniz trafiği yükünden de kurtardığını söyledi.

Erdem, IC Karasu Limanı’nın başta Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Düzce, Bolu, Zonguldak'taki sanayi bölgeleri olmak üzere Konya, Karabük, Çankırı, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat ile sebze-meyve ihracatı özelinde Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Manisa, Muğla ve Çanakkale illeri için stratejik bir önem taşıdığını da ifade etti.



Rakamlarla IC Karasu Limanı

*IC Karasu Limanı’na yanaşan en büyük gemi, Meghna Fortune isimli gemi oldu. 35.210 gros tonluk Meghna Fortune, 4 Mart 2022 tarihinde Hindistan’dan 9.900 ton rulo sac getirdi.

*IC Karasu Limanı üzerinden en çok ihracat yapılan ilk üç yük cinsi, 603.000 ton Kireç Taşı, 236.000 ton klinker ve 218.000 ton rulo sac oldu.

*IC Karasu Limanından en çok ihracat yapılan ilk üç ülke 695.000 ton ile Ukrayna, 160.000 ton ile ABD ve 66.000 ton ile Romanya oldu.

*En çok ithalat yapılan ilk üç yük cinsi 1,511 milyon ton ile buğday, 992 bin ton ile mısır ve 384 bin ton ile soya olarak sıralandı.