REWA İcra Kurulu Başkanı Ebru Güneş: REWA'yı geri dönüşümün başkenti Adana’da marka yapacağız

Eray ŞEN/ADANA

Geri dönüşüm ve atık yönetimi sektörünün buluşacağı REWA Anatolia Fuarı, 13-15 Şubat tarihlerinde Adana’da yapılacak. Rewa Anatolia İcra Kurulu Başkanı Ebru Güneş, bu yıl 2’ncisini düzenledikleri Rewa Fuarı’nı Türkiye geri dönüşüm sektörünün yüzde 65’ine ev sahipliği yapan Adana’da bir marka haline getirmek istediklerini söyledi.

Solis Renewable Hub tarafından düzenlenecek REWA Anatolia - Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Fuar ve Konferansı, sektör profesyonellerini yenilikçi çözümleri ve sürdürülebilir projeleri bir araya getirecek. Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde, ‘Yerel Çözümler, Küresel Etki’ mottosu ile hayata geçirilecek fuar öncesi düzenlenen basın toplantısına Adana merkez Sarıçam İlçe Belediyesi ve Çukurova Belediyeler Birliği (ÇBB) Başkanı Bilal Uludağ, Adana Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Hasan Deda Büyüköztürk, Çevre Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Deniz Orhan, Adanus Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Nadir Gök ve Rewa Anatolia İcra Kurulu Başkanı Ebru Güneş katıldı.

Türkiye’deki atık yönetimi hakkında bir sunum yapan Rewa Anatolia İcra Kurulu Başkanı Ebru Güneş TÜİK-2022 verilerine göre ülke genelinde toplam 109.2 milyon ton atık oluştuğunu, bunların 29.4’ünün ‘tehlikeli’ sınıfa girdiğini söyledi. Belediyelerin topladığı 30.3 milyon ton atığın yüzde 85.9 oranında atık işleme tesislerine, yüzde 13.5’inin belediye çöplüklerine gönderildiğini, yüzde 0.6’sının ise açıkta yakılarak, gömülerek ya da araziye dökülerek bertaraf edildiğini anlatan Güneş, şöyle devam etti:

“Dünyamız her geçen gün daha ciddi çevresel sorunlarla karşı karşıya kalmakta. Ancak bu zorluklar doğru stratejiler ve yenilikçi yaklaşımlarla fırsata dönüştürülebilir. Atıkların doğru yönetimi ve geri dönüşüm süreçlerinin etkin bir şekilde uygulanması, hem çevremizin korunması hem de ekonomik büyüme ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için büyük bir potansiyel sunmaktadır. Yerli çözümlerle küresel sorunlara yanıt sunmayı hedefleyen Rewa Anatolia Fuar ve Konferansı, geri dönüşüm ve atık yönetimi sektörünün önde gelen firmalarını, yenilikçi teknolojileri ve çevreci uygulamaları bir araya getiren öncü bir platform olarak Adana’da yapılacak. Etkinlik, sektör profesyonelleri, kamu kurumları, akademisyenler ve yatırımcıları bir araya getirerek, geleceğin sürdürülebilir çevre çözümlerine ışık tutmayı hedefliyor.”

Adana’nın Türkiye’deki geri dönüşüm sektörünün yüzde 65’ine ev sahipliği yapması nedeniyle fuarı için büyük önem taşıdığını vurgulayan Güneş, “Rewa’yı geri dönüşüm sektörünün başkenti Adana’da bir marka haline getirmek istiyoruz” dedi. Güneş, yerel yönetimler ve bölge dinamiklerinin Adana’nın bu alandaki gücünü değerlendirmeleri çağrısında bulundu.