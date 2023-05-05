"İhracat için entegre üretim tesisi yatırımlarına ağırlık verilmeli”

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Türk bağlantı elemanları sektörü, küresel gelişmelerin de etkisiyle Avrupa pazarında her geçen yıl daha da güçleniyor. Pandeminin etkileri bertaraf edilmemişken, başlayan Rusya – Ukrayna savaşı ve Hindiçin’de artan Çin ile Tayvan gerilimi Türk bağlantı elemanları sektörünün Avrupa’daki elini güçlendiriyor.

AB’nin pandemi ile başladığı yüzde 40 oranındaki anti damping vergileri de Avrupa pazarında bağlantı elemanlarında Uzak Doğulu ülkelerin hakimiyetini yüzde 40’lardan yüzde 15’lere geriletti. Çin hükümeti firmalarına yüzde 25 devlet desteği sağlamasına rağmen artan termin süreleri ve Türkiye’deki yeni yatırımlar Avrupa’nın Türkiye’ye ilgisini artırıyor.

İthalatı azaltıp ihracatı artıran üretim yatırımlarıyla Türk bağlantı elemanları sektörünün öncü markalarından biri olan Sertel Vida Metal’in Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Servet Dövenci, son 2 ayda farklı bölgelerden katılım sağladığı 3 küresel fuardaki izlenimlerini ekonomim.com’a değerlendirdi. Fuar katılımlarının ardından ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan pazar incelemesi yaptığını aktaran Serhat Servet Dövenci, Türk firmalarının Avrupa pazarında her geçen gün daha da güçlendiğini aktardı.

Güçlü rekabet için ürünlerin kalitesini ve boyutlarını artırmalıyız

Polonya Poznan'daki inşaat yapı fuarının sektör adına çok önemli olduğunu vurgulayan Serhat Servet Dövenci, söz konusu fuarlara katlan Türk firmalarının sayısında artış olduğunu belirtti. Dövenci, “Almanya’nın ardından Polonya'da ciddi bir endüstri kümelenmesi oluştu. Burada Polonyalılar ve Almanlar tüm Avrupa için endüstriyel üretim yapıyor. Polonya fuarına katılan firmalarımız bölgedeki iş ortaklarının sayısını artırıyorlar.

Polonya pazarında özellikle bina izolasyonunda kullanılan plastik dübellere, alçıpan vidalarına, mobilya ve kapı-pencere vidalarına yönelik talepler her geçen gün artıyor. Bu pazardaki Uzak Doğu ülkelerinin hakimiyeti anti damping uygulamalarıyla her geçen gün azalıyor. AB, Çin'e yüzde 40 ila 90 arası ciddi anti damping uyguluyor. Çin bu dampingleri devlet destekleriyle dengelese de uzayan terminler kırılan tedarik zincirleri Uzak Doğulu firmaların elini zayıflatıyor. Ürünlerimizin kalitesini ve boyutlarını artıracak doğru üretim projeleriyle Avrupa pazarındaki konumumuzu daha da güçlendirmeliyiz” dedi.

Çinli firmalar büyük desteklere rağmen Avrupa’da yüzde 25 pay kaybetti

Türk bağlantı elemanı sektörünün Avrupa’ya yönelik ilgisinin artmasının memnuniyet verici olduğunu kaydeden Serhat Servet Dövenci, “Avrupalı tedarikçiler Türkiye'nin kendilerine Uzak Doğu’dan daha yakın bir ülke olduğunu artık biliyor. Bunda navlunların da etkisi var ama firmalarımızın önemli lojistik avantajları var.

Ham madde olan demir de Çin'de çok ucuz. Çin, dünya demirinin yüzde 60'ına tekabül eden 1 milyar 700 milyon ton demirin 850 milyon tonunu tek başına üretiyor. Ancak Avrupa buna rağmen sadece orta teknolojili ürün projelerinde Uzak Doğu’dan bağlantı elemanları ithalatı yapıyor. Bunun en önemli nedeni maliyet, Çünkü Avrupa'da emek yoğun işlerde maliyet kurtarmıyor. İkincisi de Çin ve Uzak Doğu ülkeleri seri üretim yaptıkları için daha verimli çalışıyorlar. Emek de Uzak Doğu’da düşük olunca, tüm Avrupa orta teknolojili ürünlerde Çin’in yerini dolduramıyor” diye konuştu.

“Entegre tesis yatırımlarıyla maliyet avantajı sağlayabiliriz”

Türkiye’deki bağlantı sektörünün ham madde tedarikini değerlendiren Sertel Vida Metal Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Servet Dövenci, şöyle devam etti: “Bölgemizde ham madde fiyatları çivilik malda 800 dolar, vida ve cıvatalık malda 1050 dolara kadar çıkıyor. Bu rakam Çin'de çivide 620 dolar vida ve cıvatada ise 780 dolar olunca, ham maddeden rekabet gücü elde ediyorlar.

Büyük ölçekli işleri yaparak seri üretimin avantajını yaşıyor, devlet desteğini de arkasına alıyorlar. Biz maalesef kendi başımızayız, devlet desteğimiz yok. Bu nedenle sektörümüzün entegre tesis projelerine yönelmesi gerekiyor. Demiri kangal olarak almalı, tel haline getirmeli, tavlayıp fosfatlayabilmeliyiz. Çivi ve vida üretecek tüm üretim tesislerini entegre hale dönüştürmeliyiz. Çinli firmalara karşı maliyet avantajına sahip olmak için entegre üretimden başka çaremiz yok.”

Çivi ürünlerinde ABD’nin Türk firmalarına uyguladığı anti damping aşıldı

ABD’nin Türk çivi ürünlerine yönelik Temmuz 2022’de başladığı anti damping uygulamalarının uzun uğraşlar sonucu aşıldığını ifade eden Serhat Servet Dövenci, şunları söyledi: “Çivi ürünlerinde pazarımızın yüzde 80'i Amerika'ydı. Ancak anti damping uygulamaları ve getirilen ek verilerle bölgeye giden aylık konteyner sayımızda ciddi bir düşüş yaşandı.

Anti damping uygulamaları yürüttüğümüz hukuki girişimlerle kaldırıldı. Şimdi pazardaki hakimiyetimizi yeniden kurmak için çalışıyoruz. 7 aydır Amerika'ya mal veremediğimiz için pazardaki payımızı Hindistan, Sri Lanka, Tayvan, Tayland, Vietnam gibi ülkelere kaptırdık. Ancak son ayda ürünlerimiz pazarda boy gösterince eski tedarikçilerimizin güvenini yeniden kazanmaya başladık.”

“Azerbaycan üzerinden Kafkasya ve Orta Asya’da güçlenebiliriz”

Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'da incelemelerde bulunduklarını aktaran Sertel Vida Metal Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Servet Dövenci, bölgede korkunç bir Çin etkinliğinin olduğunu söyledi. Bölgede Türk firmalarının rekabete dahil olmak için ataklar yapmaya başladığını ifade eden Serhat Servet Dövenci, “Bölgedeki bağlantı elemanları taleplerinde Türkiye'nin yüzde 30, Çin'in yüzde 70 etkinliği var.

Gürcistan'da Türk inşaat şirketleri çok fazla olduğu için iyi bir rekabet gücümüz var. Azerbaycan ise hem Rusya hem de orta Asya pazarları için kilit önemdeki bir ülke olarak öne çıkıyor. Azerbaycan’ın yüzde 15’lik vergi indirimi avantajlarıyla bölgede hızlı aksiyon alabiliriz. Bunun için sektörümüzün yurt dışı yapılanmasını geliştirmeye çalışıyoruz. Azerbaycan ile yapılacak serbest ticaret anlaşması bu noktada elimizi güçlendirecektir.