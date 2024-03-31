İhracatçılarda genel kurul maratonu yarın başlıyor

İZMİR / EKONOMİ

İhracatçılar, 2023 yılı olağan mali genel kurul toplantılarını Nisan ayı içerisinde yapacaklar. Genel kurullarda her birlik atacağı adımları masaya yatırırken, 2024 yılı bütçelerini ve iş programlarını da karar altına alacaklar. (İzmir/R/2.300)

2022 yılı Nisan ayında yapılan seçimlerde göreve gelen 61 ihracatçı birliğinin yönetim kurulları; göreve geldikten sonra geçen 2 yıllık süreçte ortaya koydukları hedeflerin ne kadarını gerçekleştirdiklerini ne kadarını gerçekleştiremediklerini genel kurul üyelerine açıklayacaklar ve 2023 yılı icraatlarından ibra edilmek için genel kurul üyelerinin huzuruna çıkacaklar.

Bünyesindeki 12 ihracatçı birliğiyle Türkiye’de ihracatçıların en büyük temsilini bünyesinde sağlayan Ege İhracatçı Birlikleri’nde (EİB) 4 bin 659 ihracatçı firma genel kurula katılım hakkına sahip. EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 6’sı genel kurullarında 2023 yılında ihracata en çok katkı sağlayan toplam 140 firmaya ödül vermek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Genel kurullar moda endüstrisiyle başlayacak

EİB’de genel kurul maratonu, 2 Nisan 2024’te (yarın) Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ile başlayacak. Aynı gün, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği üyeleri genel kurul toplantısında buluşacak.

EHKİB ve ETHİB ilk çeyrekte mevcutlarını korudular

Türk moda endüstrisinin güçlü oyuncusu Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, en güçlü ihraç pazarı Avrupa Birliği’ndeki resesyon, döviz kurlarının düşük seyri ve artan üretim maliyetleri nedeniyle 2024 yılı için “Mevcudu korumak” amacıyla 1 milyar 350 milyon dolarlık hedef koymuştu. 2024 yılının ilk çeyreğinde mevcudu korumanın ötesinde ihracatını ihracatını yüzde 3 artıran EHKİB, genel kurulda ortaya çıkacak sinerjiyle daha güzel günler için umutlanacak. 2023 yılında 509 milyon dolarlık ihracat seviyesiyle tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşan Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 2024 yılında “mevcudu korumak” hedefine ulaşmak için 2023 yılı mali genel kurul toplantısında istişarelerde bulunacak.