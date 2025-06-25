İhracatta kadın temsiliyeti artacak

EKONOMİ / İZMİR

Kadınların ihracatta daha çok temsil edilmesi amacıyla Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) bünyesinde faaliyet sürdüren TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde sürdürülen “İhracatta Kadın Gücü: Kadın Girişimciler için İhracat Eğitimi Programı”nı 67 kadın girişimci başarıyla tamamladı. İTB Başkanı Işınsu Kestelli, ekonomik açıdan gelişmenin en önemli yolunun, kadınların iş hayatında güçlendirilmesinden geçtiğini dile getirdi.

Kadınları girişim dünyasına, siyasete, yönetim kademelerine, kısaca hayatın tam içine, hak ettiği ölçüde sokmak zorundayız” diyen Kestelli, OECD ve Dünya Bankası raporlarının, kadın istihdam oranındaki yüzde 10’luk bir artışın gayrisafi millî hasılada yüzde 2-4 oranında artış sağlayabileceğini gösterdiğini söyledi.

Kadın istihdamının sadece ekonomik kalkınma için değil, refah artışı ve sosyal adalet açısından da önem taşıdığını söyleyen Kestelli, “Türkiye’de, kadınların iş gücüne katılma oranının 2024 yılında yüzde 36,8 iken, aynı yıl erkeklerde iş gücüne katılma oranının yüzde 72 olduğuna dikkat çekti. Kestelli, “2000’li yıllarda Türkiye’de kadın girişimcilerin oranı yüzde 4’tü. 2024 yılında bu oran yüzde 18 olarak görülüyor. Amacımız bu oranın dünya geneli olan yüzde 34’e hatta tam bir eşitlik için yüzde 50 seviyesine çıkması olmalı. Kadın girişimci potansiyelinin geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi şart. Kadın girişimciler, ekonomik büyümenin, toplumsal kalkınmanın ve sürdürülebilir gelişmenin vazgeçilmez aktörlerinden” dedi.

Jak Eskinazi: “Türkiye ihracat hedeflerine kadın-erkek birlikteliğiyle ulaşabilecek”

“İhracatta Kadın Gücü: Kadın Girişimciler için İhracat Eğitimi Programı”nın; kadın girişimcilerin dış ticaret bilgisi, dijital yetkinliği, pazarlama stratejisi ve uluslararası rekabet gücü yönünden donanımlarını artırmak amacıyla çok yönlü bir şekilde tasarlandığının altını çizen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Katılımcıların kendi iş modelleri üzerinde çalışmaları teşvik edildi. Dış ticaret yolculuklarında karşılaşabilecekleri riskler, fırsatlar ve çözüm yolları detaylı şekilde ele alındı. Bu süreci başarıyla tamamlayan tüm katılımcılarımız, küresel pazarlara açılma kabiliyeti yüksek girişimciler olarak aramızdalar. Ege İhracatçı Birlikleri olarak bizler, kadın emeğini dış dünyaya taşımayı görev biliyoruz. Bu nedenle önümüzdeki süreçte de kadın girişimcilerimizi desteklemeye, ihracata hazırlayan bu tür programları yaygınlaştırmaya ve dijitalleşme, yeşil dönüşüm gibi stratejik alanlarda yeni projeler geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye ihracat hedeflerine kadın-erkek birlikteliğiyle ulaşabilecek” diye konuştu.

Uçak: “İhracatçı birliklerinde kadın üye sayısı artıyor”

EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, ihracatçı birliklerinde her geçen gün kadın üye sayısının arttığını, Ege Bölgesi’nin ihracatının geleceğinde çok etkili olacak olan EİB Genç İhracatçılar Konseyi’nde kadın temsiliyetinin yüzde 50 seviyesinde olduğunu vurguladı,

Deniz Celep: “Kadının ihracattaki ufkunu daha ileriye taşıyacağız”

TOBB KGK İzmir İcra Kurulu Başkanı Deniz Celep, kadın girişimcilerin ihracatta karşılaştıkları engellerin aşılmasını hedefleyen program ile özellikle finansmana erişim, pazar bilgisi eksikliği ve uluslararası ağ oluşturma konularındaki sorunlara çözüm üretilmesi amaçladıklarını belirterek, “Eğitimlerle katılımcılar ihracata yönelik karşılaşacakları tüm zorlukları aşacak” dedi.