İMSAN Group, ‘Yeşil Lojistik Belgesi’ni aldı

MERSİN/EKONOMİ

Çevresel sürdürülebilirlik ve sorumlu iş uygulamaları kapsamında yeşil lojistik faaliyetlerini ‘stratejik öncelik’ olarak belirlediklerini bildiren İMSAN Group Yönetim Kurulu Başkanı Kerem İmrak, kendilerine Yeşil Lojistik Belgesi’ni getiren çalışmalara değindi. Çevre dostu taşımacılık çözümlerine farklı taşıma modellerini entegre ederek karbon emisyonlarını azaltmak istediklerini vurgulayan İmrak, 2 Temmuz 2019’da yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği çerçevesinde aldıkları ‘Sıfır Atık Yönetim Belgesi’ doğrultusunda, atık yönetim süreçleri etkin şekilde yürüttüklerini kaydetti. ISO 14046 Su Ayak İzi Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarına yönelik çalışmaların başarıyla tamamlandığını dile getiren Kerem İmrak, “Bu belgeler su, enerji ve çevre yönetiminde en iyi uygulamaları benimsememize olanak sağlamakta, operasyonel süreçlerimizde çevresel etkilerimizi minimize etmemize ve doğal kaynakların verimli kullanımına katkıda bulunmaktadır. Söz konusu yönetim sistemleri sayesinde sürdürülebilirlik performansımızı sürekli iyileştirmekte ve çevresel sorumluluklarımızı kurumsal yapı içinde kararlılıkla yerine getirmekteyiz” dedi.

“Filomuzu çağın en çevreci motorlarıyla donattık”

ISO 14064-1 Sera Gazı Envanteri Raporu çalışmalarının da tamamlandığını aktaran Kerem İmrak, “Emisyon kaynakları ile yakıt tüketiminin çevresel etkilerini detaylı analiz ederek azaltım stratejileri geliştirmekte, karbon ayak izimizi etkin şekilde yönetmekteyiz. Tüm lojistik operasyonlarımızda yakıt tüketiminden kaynaklanan çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla, araç filomuzu çevre dostu Euro V motorlardan, Euro VI motor teknolojisine sahip araçlarla güçlendirerek çevreci motorlara dönüştürdük. Binek araç yatırımlarını elektrikli araçlardan oluşturup tesisimizde şarj üniteleri kurarak çevreci adımlar attık. Treyler araçlarımızı Ro-Ro ve tren taşımacılığında kullanılabilecek özel aparatlarla donatarak, bunları çok modlu taşımacılıklar için dizayn ettik. Tüm bu çalışmalarımızın ışığında Yeşil Lojistik Belgesi’ni almaya hak kazandık” diye konuştu.

Tesislerde kendi elektriklerini üretebilmek amacıyla gerekli izin sürecinin başladığını açıklayan Kerem İmrak, sözlerini şöyle tamamladı: “Solar enerji projemizi hayata geçirerek şirketimizin elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı planlıyoruz. Elektrikli ticari araç yatırımları konusunda araştırma ve takibi devam ediyor. Ayrıca, Türkiye genelindeki ağaçlandırma sahalarına düzenli olarak yaptığımız fidan bağışlarıyla doğal yaşam alanlarının korunmasına destek sağlamaktayız.”