İnegöl Belediyesi, 29 bin ton molozun doğaya atılmasına engel oldu

EKONOMİ (BURSA) - İnegöl’de moloz atıklarının çevreyi kirletmesini önlemek amacıyla İnegöl Belediyesi’nin başlattığı ve yıllardır başarıyla uygulanan moloz atıklarının adreslerden alınarak uygun şekilde bertaraf edilmesi uygulaması, vatandaşların da duyarlılığının artmasıyla ciddi boyutlara erişti. 2023 yılında toplamda 29 bin 182 tona tekabül eden 364 bin 770 çuval moloz İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince toplandı. Bu atıkların gelişigüzel şekilde çevreye atılarak kirletilmesi önlenmiş oldu.

Kirlenen çevreyi temizlemenin atıkları toplayıp bertaraf etmekten daha maliyetli olduğunu ve bu kirliliğin dönüşümünün de çok zor olduğunu ifade eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Vatandaşlarımızın moloz atığı oluştuğunda, 153 hattımızı arayarak adresi bildirmesi yeterli. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz çok cüzi rakamlara aynı gün gidip yerinden molozları alıyor ve çevreyi kirletmeyecek şekilde lisanslı firmalarla bunları bertaraf ediyor. Böylece bu atıkların çevreyi kirletmesi, doğal hayatı olumsuz etkilemesi önlenmiş oluyor. 2023 yılında 4863 adet moloz atığı talebi almışız. Bu talepler hemen aynı gün ekiplerimizce müdahale edilerek bulundukları yerden kaldırılmış ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafı sağlanmış.

Toplamda 364 bin 770 çuval atık almışız, bu da 29 bin 182 ton moloza tekabül ediyor. Ciddi bir rakam. Bunu yapmasak 29 bin ton moloz atığı İnegöl’ün muhtelif noktalarında, yol kenarlarında, köy yollarında, ormanlık alanlarda doğaya zarar verecekti” dedi. Taban, bu konuda hassasiyet gösterilmesi için vatandaşlara da çağrıda bulundu.