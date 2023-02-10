İnegöl deprem bölgesindeki 'yakacak' ve 'barınma' sorunu için çalışıyor

ALİ ŞAHİN

BURSA-Deprem nedeniyle ihtiyaç duyulan yardım konusunda İnegöl’de de seferberlik ilan edildi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban Kahramanmaraş’ın 12 Şubat ilçesine koordinatör olarak atandı. Bunun yanı sıra insani ihtiyaç ve iş makinesi desteği de sunma gayretleri de takdir topladı. İnegöl Kaymakamı Eren Aslan ilçeden 200 tır ve kamyonun yardım malzemeleri ve iş makineleri ile deprem bölgesine gittiğini duyurdu. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası da nakdi yardım kampanyasına 2 Milyon TL katkı sağlanacağını açıkladı.

İnegöl Belediyesi ayrıca depremzedeler için ‘Kardeş Ev’ projesi başlattı. Kampanya kapsamında “Benim eşyalı-eşyasız evim var ve bir aile misafir edebilirim veya benim evim yok ama bir misafir ailenin kirasını karşılayabilirim” diyenlerin internet sitesi ya da çağrı merkezi aracılığı ile kayıt oluşturması istendi.

İnegöl'de özel sektör de boş durmadı ve duyarlılığını gösterdi. Erhun Metal, yaşanan büyük depremde evleri yıkılan depremzedelere destek için konteynır evler üretmeye başladı. 8 kişinin konaklayabileceği 36 metrekare büyüklüğündeki evler, önümüzdeki hafta deprem bölgelerine gönderilecek. Türkiye’nin mobilya devlerinden Çilek Mobilya’da katıldı. Yatak ve polar battaniye desteği veren firma daha sonra ise gıda yardımı gönderdi. Öte yandan Orman emvalleri kesim döneminde makta adıyla İnegöl’de ki orman köylülerine kışlık yakacak olarak ayrılan odunlar depremzedeler için toplanmaya başlandı.