İnegöl’ün ilk “Yerinde Kentsel Dönüşümü” için düğmeye basıldı

EKONOMİ (BURSA) - İnegöl Belediyesi şehrin ilk “Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi” için düğmeye bastı. Turgutalp Mahallesinde; Barbaros Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Mahmut Esat Bey Caddesi ve Kemalettin Sami Paşa Caddesi’nin kesişim noktasında bulunan 250 bin metrekarelik alanda yapılması planlanan Kentsel Dönüşüm için projeler hazırlandı.

Bölgede 842 hak sahibinin bulunduğunu belirten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Öncelikli niyetimiz şehrimizin eskiyen yapılarını daha sağlıklı yapılar haline dönüştürmek. 80-90’lı yıllarda yapılan yapılar, o günün imkanları ve o günün yönetmelikleriyle yapıldı. O günün beton kalitesi, demir kalitesi bugüne göre çok farklıydı. Bunlarla ilgili bir tarama yaptık. Şehrimizin değişim ve dönüşüm bekleyen bölgelerini çıkartarak Bakanlığımıza sunduk. Hem zeminde yapılacak iyileştirmelerle hem de beraberinde malzeme kalitesiyle çok daha sağlam yapılar oluşturulacak” dedi.

7 etap halinde projelendirilecek

Hak sahiplerinin en az 3’te 2’sinin projeye onay vermemesi halinde dönüşümü yapmayacaklarını da vurgulayan Alper Taban, “Burada yaklaşık 842 tane hak sahibi var. Bunun 3’te 2’si evet demesi durumunda biz adımımızı atacağız. Aksi durumda bu dönüşüme girmeyeceğiz. Burada yaptığımız çalışmalarda hakkaniyetli, adaletli sunumlar ve teklifler olacak. Bunları muhtarlığımızın yanında hazırladığımız Kentsel Dönüşüm Ofisimizde hak sahipleriyle konuşacağız” diye konuştu. Projenin 4 ana caddenin arasında kalan bölgede 250 dönümlük alanı kapsadığını ifade eden Taban, bu alanda İnegöl’e yeni bir merkez kazandıracaklarını duyurdu.

Alper Taban, ticaret alanları ve konutlarla bin 787 adet bağımsız alan oluşturulacağını belirterek, “Kendi içerisinde meydanların yerleştirildiği, ticaret alanlarının oluşturulduğu bir dönüşüm olacak. Yine bin 225 kapalı ve 187 açık olmak üzere toplam bin 412 araçlık otoparkın bulunduğu bir çalışma olacak. Her bir etapta 150-200 konutun olacağı 7 ayrı etap olarak ele aldığımız bir proje olacak. İçerisinde yine okulumuz, sağlık ocağımız gibi alanların da yer aldığı bir dönüşüm olacak.

Hem kendi site ve blok içlerinde yeşil alan olacak hem de geneli kapsayan bölgenin yeşil alanları bulunacak” bilgisini verdi. Etap etap yapılması halinde projenin 5 yıl süreceğini anlatan Taban, “Vatandaşa rağmen bir dönüşüm olmaz. En güzel teklifleri yapacağız. İnsanlara bedel ödetmek istemiyoruz. Onay verilirse hızlı şekilde başlatıp inşaat aşamasına getirmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.