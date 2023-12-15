İnşaat sektörü Arap yatırımcılarla buluşacak

İZMİR / EKONOMİ

Türk ve Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) ve TurabExpo tarafından düzenlenecek olan 21. Türk-Arap İşbirliği Zirvesi, 22 Arap ülkesi ve 7 Türk Cumhuriyeti'nden binlerce yatırımcıyı Türkiye'deki gayrimenkul firmalarıyla buluşturacak.

21.Türk-Arap İşbirliği Zirvesi çatısı altında, 9. Türk-Arap Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri, İç Mimari, Mobilya Fuarı, İşbirliği Organizasyonu ve 6. Türk-Arap Gayrimenkul, Proje, Yatırım, Finansman Fuarı, İşbirliği Organizasyonu eş zamanlı olarak 20-21 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da Pullman İstanbul Airport and Convention Center’da gerçekleştirilecek.

Arap yatırımcılarla aracısız buluşma

Fuar sayesinde inşaat sektörünü aracısız şekilde Arap yatırımcılarla buluşturacaklarını vurgulayan TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, “Arap iş insanları, ticari heyetler ve yatırımcıları Türkiye’ye getirmeyi amaçlıyoruz. Bu konuda çok iyi bir organizasyon çalışması yapıyoruz. Bu anlamda 20 organizasyona imza attık. Bu yıl 21. organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Yapı inşaat malzemeleriyle ilgili çok önemli bir fuara imza atıyoruz. Türkiye’de inşaat malzemeleri üzerine yaklaşık bin farklı ürünün üretimi yapılıyor. Arap ülkelerinde özellikle Suudi Arabistan’da çok ciddi bir inşaat çalışması olduğu için inşaat malzemelerine büyük ihtiyaç var. Bu noktada hedefimiz Türk ürünlerini Türk markalarını Arap ülkelerine pazarlamaktır. Fuarımızla ilgili olarak geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan’da çok önemli görüşmeler yaptık. Fuarımızı tanıttık ve güzel geri dönüşler aldık” dedi.

Yaptıkları çalışmalarla Körfez ülkelerinin Türkiye ile işbirliğini ciddi oranda arttıracaklarını belirten Attar, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretleri de önemli katkı sağladı. Bu sayede büyük projeler hayata geçecek. Mümkün oldukça Arap ülkeleri ile işbirliğini ve o ülkelerde bayiliklerimizi arttırmamız, ihracatımız açısından da olumlu sonuçlara yol açacak. Bu noktada körfez ülkelerinde oldukça olumlu bir hava hakim. Cumhurbaşkanımızın son dönemdeki ziyaretleri de, bu konuya önemli katkı sağlayacaktır. Biz TÜRAP olarak bu konuda profesyonel çalışıyoruz. Bu alana katkı sağlamak için ne isteniyorsa yapmaya hazırız. Gerek fuar, gerekli işbirliği anlaşmaları ihracat görüşmeleri her alanda çalışma yürütebiliriz. Her yıl yaptığımız fuarlardan sonra ihracatın ve ticaret hacmi hacmi giderek arttığını görüyoruz bu rakam daha da yükselecek” diye konuştu.

Türk firmalara davet

22 Arap ülkesi ve 7 Türki Cumhuriyeti ülkesi olmak üzere 29 ülkeden yatırımcıların fuara katılacağını belirten Attar, “Bu fuarımızın en büyük özelliklerinden birisi, Arap ülkelerinden ticaret oda başkanlarının katılacak olması. Bu noktada tüm Türk firmalarını, fuarımıza katılmaya davet ediyorum. Çünkü Türk firmaları direkt olarak ticaret oda başkanlarıyla görüşme imkanı bulacak. Hem ürünlerini tanıtabilecek, hem de ticari faaliyetlerini anlatabilecek” diyerek Türk firmalara çağrıda bulundu.