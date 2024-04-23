Interfresh Eurasia Fuarı, yüzde 200 büyüdü

İZMİR / EKONOMİ

Antexpo Fuarcılık Genel Koordinatörü Murat Özer, Interfresh Eurasia Fuarı’nın 2024 yılında 26-28 Eylül tarihlerinde İzmir / İzfaş fuar alanında Antexpo Fuarcılık A.Ş. tarafından 5. Kez düzenleneceğini, açılışa 6 ay olmasına rağmen, geçen seneki katılımcı sayısını çok üstüne çıktıklarını ve alanın yüzde 80’inin doldurduklarını belirtti.

2023 yılında 9 olan uluslararası ziyaretçi market zincirleri sayısının fuara altı ay olmasına rağmen 15’e çıktığını söyleyen Özer, “Yalnızca market zincirleri değil yurt dışındaki büyük toptancılar, Halciler ve ticaret erbapları yani Traderlar’da bu yıl daha yoğun bir şekilde Interfresh Eurasia Fuarı için İzmir’de olacaklar” diye konuştu.

50'yi aşkın ülkeden alıcılar geliyor

Interfresh Eurasia geçtiğimiz yıl 44 farklı ülkeden alıcıya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Özer, “Büyüyen yelpazesi ile, taze meyve sebze, dondurulmuş ürünler, kurutulmuş ürünler, konserve ürünleri, gıda ve gıda teknolojileri, paketleme ve ambalaj teknolojileri, soğuk hava sistemleri, lojistik ve sektörün tarım teknolojilerinin sergileneceği Interfresh Eurasia Fuarına 50’nin üzerinde ülkeden farklı büyüklüklerde alım heyetleri bekliyoruz. Bu tablo Interfresh Eurasia Fuarı’nın 7 yılda düzenlediği fuarların ne kadar başarılı bir geçmişi olduğunu ve sektörün bize olan güvenini gösteriyor” diye konuştu.