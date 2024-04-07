InterfreshEurasia Fuarı bu yıl İzmir’de düzenlenecek

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Şimdiye kadar Antalya’da düzenlenen InterfreshEurasia Fuarı, bu yıl ilk kez İzmir’de düzenlenecek. 26-28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek fuarın ürün yelpazesine bu yıl taze meyve-sebzenin yanında Ege Bölgesi’nin Türkiye lideri olduğu dondurulmuş ve kurutulmuş meyvelerle, konserve ürünleri de eklendi.

InterfreshEurasia Fuarı’nın Antexpo Fuarcılık tarafından taze meyve sektörünün ihracatını artırmak için 2018’de Antalya’da düzenlenmeye başlandığını dile getiren InterfreshEurasia Fuarı Genel Koordinatörü Murat Özer, Ege Bölgesi’nde meyve sebze mamulleri ve kuru meyve sektörlerinin her birinin 1’er milyar doların üzerinde ihracat hacmine sahip olduklarını ve Türkiye’nin bu sektörlerdeki ihracatını domine ettiğini belirtti.

Özer, “Fuarımızı İzmir’e düzenleme kararı aldıktan sonra dondurulmuş ve kurutulmuş ürünlerle konserveyi de fuarımızda sergilenecek ürünler arasına almamamız düşünülemezdi. Fuarda ihracatı hedefleyen, meyve, sebze, gıda ürünleri, gıda teknolojileri, ambalaj, tarım teknolojileri, depolama ve lojistik bölümleri yer alacak. Ayrıca yaş meyve ve sebze sektörü ile iç içe olan başta mamülcüler, dondurulmuş ürünler, kurutulmuş ürünler, konserve ürünler ve bu ürünlerin ambalajlarını ve lojistiğini yapan firmalar da InterfreshEurasia Fuar’ında yer alacaklar” şeklinde konuştu.

“Yeni projelerle gelişmeye devam edeceğiz”

Anadolu’nun 7 coğrafyasında yetişen lezzetleri dünya standartlarında işleyip, ihraç eden, geniş ürün gamına sahip yüzlerce firmayı, Türkiye’nin en büyük ve modern fuar kompleksi fuarizmir’de dünyanın dört bir tarafından gelecek profesyonel alıcılarla buluşturacaklarını dile getiren Özer, sürekli olarak uluslararası ve yerel tanıtım faaliyetleri ve yeni projelerle gelişmeye devam ettiklerini, buna paralel olarak katılımcı sayısını da 2023’e oranla yüzde 100 artırma başarısı gösterdiklerini kaydetti.

50 ülkeden alım heyeti geliyor

Türkiye’nin taze meyve sebze, meyve sebze mamulleri ve kuru meyve sektörlerindeki ihracatının 8 milyar dolara ulaştığını aktaran Özer, “Fuarımız ihracat odaklı. Başta Avrupa, Orta Doğu, BDT ülkeleri ve Rusya olmak üzere 50 ülkeden alım heyetlerini fuarın katılımcıları ile buluşturacağız. Orta Vadeli Program’da 2026 yılı sonu için yer alan 302,2 milyar dolarlık ihracat hedefine InterfreshEurasia Fuarı kapsamındaki 3 sektörümüzün şu an 8 milyar dolar ol katkısının 10 milyar dolar olması için 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin yeni projeler üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.

Sektörün tüm aktörleri InterfreshEurasıa Fuarı’nı destekliyor

Taze meyve sebze, dondurulmuş ürünler, kurutulmuş ürünler, konserve ürünlerin sergileneceği InterfreshEurasia Fuarı’nı Türkiye İhracatçılar Meclisi Tarım Komisyonu, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği başta olmak üzere sektörün tüm aktörleri destekliyor.