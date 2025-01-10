Invest Hong Kong, İzmir'de danışmanlık ofisi açtı

İZMİR / EKONOMİ

Invest Hong Kong (InvestHK), hızlı büyüyen pazarlardaki varlığını güçlendirmek için stratejik bir hamlede bulunarak Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'de, 1 Ocak 2025 itibari ile yeni bir danışmanlık ofisi açtı. Avrupa ve Orta Doğu'nun kavşağında konumlanan bu genişleme hamlesi, InvestHK'nın bölgedeki gelişmekte olan pazarlara girmek için İzmir'in stratejik konumundan yararlanmaktaki kararlığını vurguluyor.

Türkiye’nin Kuşak ve Yol Girişimi'nin bir parçası olduğunu ve artan ekonomik potansiyeliyle en büyük hedef pazarlarından biri olduğunu ifade eden InvestHK Yatırım Tanıtım Genel Müdürü Alpha Lau, "Türkiye, uzun zamandır küresel ticaret, lojistik ve üretim için stratejik bir merkez olarak kabul ediliyor. Orada ikinci ofisimizin açılışı, bölgede büyümeyi hedefleyen Türk şirketlerine Hong Kong'un sunduğu fırsatları tanıtma yönündeki çabalarımızın arttığını gösteriyor. İzmir'deki yeni ofis, daha fazla Türk şirketin Hong Kong'da girişimde bulunmasını sağlamak, iki taraf arasındaki ticari ve ekonomik bağları geliştirmek için İstanbul ofisimizle yakın bir şekilde çalışacak” dedi.

InvestHK, 2006 yılında İstanbul'da ilk danışmanlık ofisini kurarak Hong Kong'a şirket ve yatırım kazandırması için Türkiye'deki ofisi desteklediğini hatırlatan InvestHK İstanbul Ofisi Baş Danışmanı Neşe Seçer de, "Türkiye'deki büyük ekonomik potansiyel, özellikle İzmir'deki yenilenebilir enerji, yazılım, IT hizmetleri, denizcilik ve biyoteknoloji gibi oldukça gelişmiş sektörlerle birlikte, Hong Kong'a daha fazla şirket ve yatırım getirmek için çabalarımızı artıracağız" diye konuştu.