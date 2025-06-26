IPUD Başkanı Muzaffer Turgut Kayhan: “Toprak için onarıcı tarım kritik rolde”

EKONOMİ / İZMİR

Pamuk sektörünün geleceğine yön vermeyi amaçlayan Better Cotton 2025 Konferansı Swiss Otel İzmir’de gerçekleştirildi. 20 farklı ülkeden gelen 370’i aşkın katılımcı, pamuk tedarik zincirinin tüm halklarını temsilen etkinliğe katıldı. Better Cotton’ın Türkiye’deki stratejik ortağı olan İyi Pamuk Uygulamaları Derneği‘nin (IPUD) Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Turgut Kayhan, doğal kaynakları korumanın önemine değinerek, toprak sağlığının yeniden tesisi için onarıcı tarımın kritik rol üstlendiğini, markaların sürdürülebilirliğe bütçelerinde daha fazla alan açarsa sürecin hızlanabileceğini söyledi.

Türkiye’de onarıcı tarımın henüz yeni yeni yaygınlaşmaya başladığını belirten Kayhan, dönüşümün başarısının tüketici davranışlarına bağlı olduğuna dikkat çekerek, “Toprak sağlığının yeniden tesisi için onarıcı tarım kritik rol üstleniyor. Eğer tüketici değişirse, üretici de değişir. Markalar, pazarlama bütçelerinde sürdürülebilirliğe daha fazla alan açarak bu sürece ivme kazandırabilir” dedi.

Konferans kapsamında gerçekleştirilen teknik saha gezilerinde, IPUD Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tanman, Söke’deki çiftliğinde uyguladığı toprak koruma ve su yönetimi pratiklerini katılımcılarla sahada paylaştı. Uçak Tekstil tesislerindeki saha gezisinde ise IPUD Eğitim ve Kapasite Geliştirme Yöneticisi Mehmet Faik Yersel tarafından gerçekleştirilen sunumda; minimum toprak işleme, örtü bitkileri kullanımı ve kimyasal girdilerin azaltılmasına yönelik uygulamalar aktarıldı.

Konferansta yalnızca teknik konular değil, pamuk üretiminde toplumsal eşitsizlikler de ele alındı. Kadınların pamuk üretiminde yüzde 60-80 oranında yer almalarına rağmen toprak mülkiyetinde ve karar alma mekanizmalarında yeterince temsil edilmemeleri, önemli bir sorun olarak öne çıktı. Ayrıca, çiftçilerin topladığı verilerden doğrudan fayda sağlayamaması, izlenebilirlik sistemlerinin daha kapsayıcı ve çiftçi odaklı tasarlanması gerektiğini gösteren önemli bir gündem maddesi oldu.

Better Cotton tarafından yapılan açıklamada, organizasyonun önümüzdeki 12 ay içinde onarıcı tarım alanında resmi standart haline gelmeyi hedeflediği belirtildi. Bu adım, zararı azaltmanın ötesine geçerek doğrudan çevresel restorasyon sağlayan bir yaklaşımın küresel ölçekte yaygınlaşmasını hedefliyor.