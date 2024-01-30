İPUD’un hedefi pamuk sektörünün tamamını dönüştürmek

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile ortaklaşa gerçekleştirdiği “Türkiye’de Sürdürülebilir Pamuk Değer Zincirlerinin Desteklenmesi Projesi” kapsamında Türkiye ve yurtdışından birçok sektör paydaşını İzmir’de buluşturdu. İyi pamuk (better cotton) üretimi ile ilgili sektörün farklı bileşenlerinin bir araya geldiği Sürdürülebilir Pamuk Tedarik Zinciri Buluşması’nda konuşan İPUD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tanman, İPUD’un Türkiye’deki pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 10’unun iyi pamuk standardında üretilmesini sağladığını belirterek, “Bu yeterli değil, yolumuz çok uzun. Hedefimiz tüm sektörü dönüştürmek. Bunun en iyi yöntemlerinden biri Tarım Bakanlığı’nın bu standardı benimseyerek, Ulusal İyi Tarım Uygulamaları standardı ile eşdeğerliliğinin sağlanması” diye konuştu.

Gerekli süreçlerin bakanlık tarafından başlatıldığını söyleyen Tanman, “Hayata geçtiğinde, İyi Tarım Uygulamaları (İTU) lisansını alan bir üretici, hem bakanlığın destekleme mekanizmasından yararlanma imkanı bulacak, hem de bu pamuğu kullanan sanayicimiz uluslararası bilinirliği olan bir sürdürülebilirlik etiketiyle ürününü satma imkanına kavuşmuş olacak. Bu da ülkemizde üretilen pamuğa ve onu yetiştiren çiftçimize gerçek bir katma değer sağlayacak. Kurucu üyeleri, üreticiden markalara, ihracatçı birliklerinden Ziraat Odaları Birliği’ne, Ulusal Pamuk Konsey’inden, üretici kooperatiflerine kadar pamuk sektörünün bütün paydaşlarını kapsayan IPUD’un, program ve proje ortakları ile birlikte 10 senedir gerçekleştirdiği çalışmalar ve sahada yarattığı pozitif etkinin bugün bir yansımasını göreceğiz” değerlendirmelerinde bulundu.

“Üretim artarsa talep de artar”

Dünyada 22 ülkede ve 2 milyondan fazla çiftçi tarafından uygulanan iyi pamuk standardının, pamukta ticarete konu olan en yaygın sürdürülebilir pamuk standardı olduğunu vurgulayan Tanman, “2022-23 sezonunda 5.4 milyon ton iyi pamuk üretiminin 2,6 milyon tonu marka ve perakendeciler tarafından tedarik edildi. Dünyada iplikçi talebi 3,4 milyon ton iken, Türkiye’deki iplikçilerin talepleri ise 257 bin tona yükseldi. Türkiye’deki üretim artarsa, Türkiye’den talep edilen rakam da artar” diye konuştu.

Tanman, dünya pamuk üretiminde en yaygın sürdürülebilirlik projesi olan Better Cotton’ın Türkiye’de yaygınlaşmasının hem doğaya ve çiftçiye, hem de bu hammaddeyi kullanan tekstil ve hazır giyim sektörlerine avantaj sağlayacağını söyledi.

Pamuk endüstrisinde 4 temel noktayı işaret eden Better Cotton Genel Müdürü Alan McClay ise, “Birincisi izlenebilirlik, inanıyorum Türkiye bu anlamda iyi bir noktada. İkincisi, sertifikasyon. Üçüncüsü ise onarıcı tarım. Dördüncüsü ise piyasada yaratılan etki. Better cotton özellikle sürdürülebilir bir gelişim yaratılması açısından önemli bir şans” dedi.

"Pamuk birçok insana gelir kaynağı”

Türkiye’nin, dünyanın en büyük pamuk üreticilerinden biri olduğunu ve en önemli ihraç kalemlerinden birinin pamuğa dayalı ürünler olduğunu söyleyen Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası Teknik İşbirliği Yöneticisi Nemanja Grgıc, “Pamuk, ulusal tekstil endüstrisini destekliyor ve birçok insan için gelir kaynağı yaratıyor. Türkiye’deki pamuğun sürdürülebilirliğini destekleyecek bir projenin hayata geçirilmesi önemliydi. Hem batıda hem güney doğuda çırçırcılar için bölgeye özel eğitimler verildi. Katılımcıların öğrendiklerini uygulamaları çok güzeldi. İklim istasyonları, tuzak kameraları gibi önlemleri içeren 6 pilot çiftlik çalışması başlatıldı. Çiftçilere farklı uygulamalar ve fırsatlar gösterildi. Proje sayesinde ziraat mühendislerinin ve çırçırcıların akıllı veri sistemlerine ve onların sahada nasıl uygulanacağına dair bilgilenmelerine tanık olduk” ifadelerini kullandı.