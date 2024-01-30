Tarım sektörünün İzmir buluşması başladı

İZMİR / EKONOMİ

AGROEXPO – 19. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Tavukçuluk Fuarının açılış konuşmasını yapan Orion Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, katılımcıların bu yıl da yüzbinlerce yerli ve yabancı ziyaretçi ile ürünlerini buluşturma imkanı bulacaklarını kaydederek, “Fuarımız dünya çapında ses getirmiş olacak ki İtalya, Rusya, Çin, Macaristan, Çekya ve İran olmak üzere 6 ülkeden katılım var. Fuar kapsamında gerçekleştirilecek ikili görüşmelerle milyarlarca dolarlık iş hacmi yaratılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Akdaş ise, Türkiye’nin, Avrupa, Asya ve Afrika deniz ticaretinin merkezi konumunda yer almasının ve tarımsal ürün çeşitliliğinin ihracatını geliştirdiğini belirterek, “Dünyanın en yüksek gıda enflasyonuna sahip ülkelerinin başında geliyoruz. Gıdada arz-talep sorunu yaşanıyorken potansiyeli boşa harcama lüksümüz yok” diye konuştu

Tarım, gıda ve hayvancılığın stratejik sektörler olduğunu belirten İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler de, bugün tarım sektörünü desteklemeye, çiftçilere ekonomik güvence sağlamaya ve tarımsal üretimi arttırmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu ifade etti.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise tarım sektörünün, atılan iyi niyetli tüm çabalara rağmen artan yem maliyetleri ve yükselen kur fiyatları ile uğraştığını vurgulayarak, “Sektörde fahiş oranlarda artan ithal yem maliyetleri sorunu yerli üretici için bir türlü aşılamadı. Daha düzenli ve verimli çalışmaya ihtiyacımız var” diye konuştu.