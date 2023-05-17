“İş Dünyası için Yerel Kalkınma” projesi Giresun’da düzenlendi

Müberra TAŞÇI



GİRESUN - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve ABD merkezli Center for International Private Enterprise (CIPE) iş birliği ile hayata geçirilen “İş Dünyası için Yerel Kalkınma” projesi kapsamında Giresun’da kamu, yerel yönetim, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane’yi kapsayan bölgede faaliyetlerini sürdüren Doğu Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOKASİFED) ev sahipliğinde, Giresun Genç İş İnsanları Derneği (GİRGENDER) desteği ile düzenlenen etkinlikte mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerde tedarik zinciri yönetimi ve iş acil durum planlarının oluşturulmasına ve dijitalleşmenin çevre üzerindeki etkisine yönelik eğitimler yapıldı.

İş insanları ve STK temsilcilerine eğitim verildi, fikir alışverişi yapıldı. Açılış konuşmalarının ardından Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış “Tedarik Zincirinde Afet Dayanıklılığı ve Uluslararası Gündem” başlıklı bir eğitim verirken, DOKA Giresun Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Aladağ da bölge hakkında sunum gerçekleştirdi. EYODER Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Somuncu tarafından ise “Dijitalleşmenin Getirdiği Çevresel Riskler ve Fırsatlar” temalı bir sunum yapıldı. Eğitim ve sunumların bitiminde katılımcılarla fikir alışverişinde bulunuldu.

Küresel rekabetin ilk adımı yerel dinamikler

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, “Kentlerimizin bileşenleri ve bölgesel paydaşlarının ortak iş birliğine dayalı bir model olan yerel kalkınma, ülkemizin kronik sıkıntısı olan ‘orta gelir ve orta demokrasi’ tuzaklarının da panzehiridir. Ülkemizin verimlilik, katma değer ve yüksek teknoloji sıçraması, Giresun’un ekonomik, sosyal ve kültürel olarak gelişmesi ile mümkün. Ulaşım ve lojistik altyapınız kullanılamaz hale geldiğinde, arama kurtarmadan acil ihtiyaçların afet bölgelerine sevk edilmesine kadar tüm süreçler uzar ve maalesef can kayıpları da artar. Bununla birlikte dayanıklı topluma ve dayanıklı kentlere giden süreçte sadece fiziki altyapı ve üstyapının değil aynı zamanda insan ve çevre odaklı dijital altyapılarımızın da hazırlıklı olmasını gözden kaçırmamalıyız” dedi.

“Yeni teknolojilerin ve yeni girişimlerin desteği ile niteliğimizi artırmalıyız”

DOKASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Samet Aktaş bölgedeki fındık ve çayın nihai ürüne dönüştürülmesine dikkat çekti. Aktaş, sözlerine şunları ekledi: “Sanayi ve hizmet alanında ise yeni teknolojilerin ve yeni girişimlerin desteği ile niteliğimizi artırmamız gerekiyor. Ülkemizin en önemli tarımsal gelir kaynaklarından olan fındık ve çayın bölgede yetişmesi, işlenmesi ve nihai ürüne dönüşerek katma değer yaratması, bakır cevheri gibi ülke ve bölge ihracatında önemli bir yere sahip olan madenlerimizin yine teknolojik altyapının yanı sıra insan ve çevre odaklı bir üretim yapısına kavuşması ulusal ve uluslararası pazarda etkinliğimizi de artıracaktır.”

FOTO 1: Soldan sağa DOKA Giresun Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Aladağ, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Eroğlu, EYODER Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Somuncu, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, DOKASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Samet Aktaş ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya’nın toplu fotoğrafı.