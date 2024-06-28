İş dünyasının yeni vergi paketi ile ilgili tereddütleri var

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Erdem Ercan Başkanlığında Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyelerinin katılımıyla Erol Öztürk Hacıeyüpoğlu Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda Yönetim Kurulu’nun aylık faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı A. Akgün Altuğ, yıl başından itibaren dünya genelinde enflasyon daha az gündemde olsa da, “Türkiye’de bu sorun hala kronikleşmiş bir durum olarak karşımıza çıkıyor.” dedi. Pek çok ülkede enflasyon oranları stabil hale gelmişken veya düşüş eğilimindeyken, Türkiye’de yüksek enflasyonun ekonominin önemli bir sorununu olmaya devam ettiğini söyledi. Enflasyonun kontrol altına alınması amacıyla uygulanan para ve maliye politikalarının, özellikle orta ve alt gelir gruplarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Temmuzda yürürlüğe girecek olan yeni vergi paketinin vatandaşlar ve işletmeler için kritik bir dönemi işaret ettiğini de dile getiren Altuğ şöyle devam etti: “İçeriği ile ilgili detaylar henüz belli değil ancak iş dünyamızın “sermayeye dönük ek vergi” olasılığı ile ilgili tereddütleri var. Geçmiş dönemlerde verilen avantaj ve hakların beklenmedik bir şekilde değiştirilmesini doğru bulmuyoruz. Hükümetimizin bu konuda hassasiyet göstereceğini ümit ediyorum. Üretim kollarının bu şekilde engellenmesini ekonominin istikbali ve güvenilirliği açısından zarar verici buluyorum. Vergide kayıp kaçağı önlemek ve vergilerin doğru alınmasını sağlamak adına yeni düzenlemeler elbette gerekiyor. Ancak ekonomideki olumsuz gidişatın bedelini vergilerle iş dünyasına ve vatandaşa ödetmemek gerekiyor.”