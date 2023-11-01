'İş makinelerinde yüzde 45 talep artışı oldu'

Eray ŞEN/ADANA

Sektör firmalarından Borusan Cat Türkiye Genel Müdürü Özer Şahin, karbon salınımını azaltmak amacıyla araç motorlarında ‘Faz 5’ uygulamasına geçilmesinin de talep artışında etkili olduğunu söyledi.

Genel Müdür Şahin, Borusan Cat’ın Adana tesislerindeki toplantıda şirket ve sektörle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Borusan Grup’un demir-çelik, distribütörlük, lojistik, otomotiv gibi çeşitli alanlarda, 3 kıta, 13 ülke, 100’den fazla şehirde yaklaşık 122 bin 800 çalışanı ile faaliyet gösterdiğini; global bir şirket olan Caterpillar’ın ise 160 ülkede 190 temsilcisi olduğunu anlatan Şahin, “Caterpillar üretiyor, satış-servis yapmıyor ve her yerde temsilcileri, distribütörleri ile faaliyet gösteriyor. Dünya genelinde 110 bin çalışanı var. Borusan Cat olarak Caterpillar’ın temsilciliğini Türkiye’de 1994 yılında aldık. Sonraki yıllarda diğer ülkelerde de temsilcilikler alarak, toplam 6 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Bu ülkelerde 3 binden fazla çalışma arkadaşımız bulunmakta” bilgisini verdi.

Borusan Cat olarak inşaat, madencilik, enerji ve ulaşım olarak üç farklı endüstride faaliyette bulunduklarını açıklayan Şahin, “Ağırlığımız inşaat endüstrisinde, Türkiye ciromuzun yüzde 70’ini bu gruptan yapıyoruz, yüzde 20 enerji ve ulaşım, yüzde 10 da madencilik gelirleri” bilgisini verdi. İnşaat endüstrisine iş makineleri sattıklarını, servis hizmeti sağladıklarını aktaran Şahin, sektörün güncel durumunu şöyle değerlendirdi:

“2023 yılında, bir önceki seneye göre, satılan toplam iş makinelerinde yüzde 40-45’lere yakın bir artış meydana geldi. Sadece bizim satışlarımızda değil, sektör genelinde bu durum yaşandı. Bunun sebepleri arasında; pandemi döneminde ertelenen talepler, daha az karbon salınımı yapan araç motorlarıyla ilgili olarak ‘Faz 5’ uygulamasına geçilmesi gibi faktörler var. Önümüzdeki yıl biraz normalleşmesini, 2022 düzeylerine inmesini bekliyoruz. Ayrıca kamu yatırımlarına bağlı olarak talepte artı veya eksi yönde değişimler olabilir.”

“Yapay zeka ve robot uygulamalarımızı geliştiriyoruz”

Şirke bünyesinde 60’ı mühendis olmak üzere 90 kişilik Ar-Ge departmanı olduğunu belirten Şahin, “Burada kendi yazılımlarımızı, yapay zeka ve robot uygulamalarımızı geliştirmekteyiz. Gebze ve Ankara’da iki tane revizyon merkezimiz; Adana, İzmir ve Trabzon’da atölyelerimiz: Antalya, Bursa ve Diyarbakır’da satış ofis ve depolarımız var. Revizyon merkezlerimiz fabrika mantığında faaliyet gösteriyor, sadece bakım onarıma yönelik değil, üretim bandı sistemiyle çalışıyor” dedi. Adana’da 1994’den bu yana ve şu anda 50’den fazla bir ekiple çalıştıklarını anlatan Şahin, Caterpillar marka güneş panelleri aracılığıyla bu tesisin enerji ihtiyacını tamamen çevresel, yeşil enerji ile sağladıklarını kaydetti.

“Satış değil, çözüm firmasıyız”

Genel Müdür Şahin, şirket alarak hedeflerini şu sözlerle anlattı: “Ana amacımız çok satış yapmak, para kazanmak değil, müşterilerimize çözüm ortağı olmak, maliyetleri, karbon ayak izini azaltan, sürdürülebilirlik hedeflerine hizmet eden çözümler sunabilmek.”