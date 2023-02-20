İşini kaybeden depremzede Kütahya'da istihdam edilecek

Mehmet Rıdvan CEBECİOĞLU

KÜTAHYA - Cumhuriyet tarihinin en ağır afeti sonrası ülkece başlatılan seferberliğe, çok sayıda gıda, giyim ve temizlik ürünü yüklü yardım TIR’ı, iş makinesi ve gönüllü personeli bölgeye gönderen iş dünyası ayni ve nakdi desteklerini sürdürüyor. Son olarak Hatay’a bin konteynerden oluşacak ‘Kütahya Kardeş Kent’ kurmak için kampanya başlatan KUTSO, şehre gelen depremzedeler için de istihdam seferberliği başlattı.



Depremzedeler mesleki profillerine göre işe yerleştirilecek



Bölgeden batıya bir göç dalgası beklediklerini ifade eden KUTSO Başkanı Esin Güral Argat, ekonomik açıdan da gereken tedbirlerin alınması için düğmeye bastıklarını vurguladı. Kütahya olarak depremzedelerin istihdamı için proje başlatacaklarını kaydeden Argat, “Şu ana kadar şehrimize 980 afetzede geldi. 980 kişinin mesleki profillerini almak istiyoruz. Bu profile göre en azından geçici bir süre de olsa, işe yerleştirilmelerini sağlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaşanan afetin ardından Kütahya’ya da afetzedelerin ulaşmaya başladığını söyleyen Kütahya OSB Başkanı Tolga Eskioğlu, depremzedelerin maddi ve manevi ihtiyaçları doğrultusunda mesleklerine göre işe yerleştirmeye hazır olduklarının mesajını verdi. KUTSO ile birlikte bir iş birliğine giderek, gelen depremzedelerin vasıf envanterinin çıkarılması için resmi kurumlara başvurduklarına değinen Eskioğlu,

“Kütahya OSB sanayicileri çok önemli bir inisiyatifi felaketin ilk anından itibaren alarak gerek maddi yardımlar gerekse ayni yardımlar için olağanüstü katkı verdiler ve vermeye devam ediyorlar. Türk sanayicisinin vatanına ve milletine sahip çıkma bilincinin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gördük. Çıkan netice ve sınıflandırmaya göre, fabrikalarımızda depremzedeleri istihdam etmek için çalışacağız. Ülkemize inancımız tam. Birlikte yaraları saracağız” dedi.



Yatırımcıların ülke için üretim ve ihracata devam ettiklerini kaydeden ütahya 30 Ağustos OSB Başkanı Salih Çetiner de, “Genişleme çalışmalarımız son aşamasına geldi ve en yakın zamanda yeni tahsislerimize başlayacağız. OSB müdürlüğümüzün yatırımcılarımız ile yapacağı görüşmeler

neticesinde iş gücü ihtiyaçlarının ivedi şekilde belirlenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Deprem felaketi sonrasında ülke olarak geçtiğimiz bu zor süreçte şehrimize gelen ve işe ihtiyacı olan vatandaşlarımızın firmalarımızda istihdam edilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” şeklinde konuştu.