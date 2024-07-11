İŞKUR destekleri GTO’da konuşuldu

GAZİANTEP

İşletmelerin ticari faaliyetlerini geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak hedefi ile İŞKUR ve KOSGEB tarafından uygulanan destek programlarının tüm detaylarıyla konuşulduğu toplantıya GTO üyeleri yoğun ilgi gösterirken İŞKUR İl Müdürü Aytekin Doğan ve KOSGEB İl Müdürü Muhammed Paksoy da destekler hakkında sunum yaptı.

Toplantının açılışında konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, gerek sermaye gerekse tecrübe olarak ne kadar yetkin olursa olsun her işletmenin desteğe ihtiyaç duyduğunu, toplantı salonunu dolduran GTO üyelerinin de bunun bariz bir göstergesi olduğunu belirterek “İşletmelerimizi ayakta tutabilmek, geliştirmek, rekabet gücünü yükseltmek için kimi zaman danışmanlık düzeyinde kimi zaman da maddi desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle son yıllardaki ekonomik konjonktür ve finansmana erişim zorlukları maddi destek programlarına olan ihtiyacı daha da artırdı. Biz hep kendi göbeğini kendi kesen, güçlü bir şehir olarak görüldük. O nedenle kimi zaman teşvik ve desteklerden yeteri kadar pay alamadık. Ama artık yorulduk… Bizim de daha iyi olmak, kendimizi geliştirmek dolayısıyla ülke kalkınmasına katkı sunabilmemiz için desteğe ihtiyacımız var.” dedi.

Yıldırım: İŞKUR ve KOSGEB destek programlarını çok önemsiyoruz

Gaziantep’in çok daha iyi olabilmesi, işletmelerin kendilerini geliştirebilmesi ve dolayısıyla ülke kalkınmasına katkı sağlanabilmesi için destek beklediklerini söyleyen Yıldırım, “Bu ihtiyacımızı Gaziantep Ticaret Odası olarak her platformda dile getiriyoruz. Bu bağlamda işletmelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli fırsatlar sunan İŞKUR ve KOSGEB destek programlarını da çok önemsiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yıldırım: Gaziantep Ticaret Odasında Dahası Var

Konuşmasında GTO olarak üyeleri için sağladıkları desteklere de değinen Başkan Yıldırım, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Oda olarak işletmelerimizin her zaman yanında olmaya ve onların ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya çalışıyoruz. Gerek ulusal gerekse uluslararası işbirliklerimizle eğitim, bilgilendirme, danışmanlık gibi alanlarda hizmetler sunuyoruz. Son olarak dün çağrısına çıktığımız bir desteği duyurmak isterim. Hizmet bedelinin %90’ının Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından karşılanacak olan bu programda işletmelerimize yeşil dönüşüm konusunda danışmanlık hizmeti sunacağız. Yine dış ticaret konusunda firmalarımıza koçluk hizmeti sunuyoruz. Bununla birlikte biz “Gaziantep Ticaret Odasında Dahası Var” diyerek, mesleki eğitim ve belgelendirmeden, ticari heyetlere kadar birçok alanda üyelerimize hizmet sunuyoruz. Arzu eden her üyemiz uzmanlarımızla görüşebilir, sosyal medya hesaplarımızı takip ederek desteklerimizden haberdar olabilir.”

Toplantının devamında KOSGEB İl Müdürü Muhammed Paksoy Girişimci Destek Programı, Girişimcilik Eğitimleri, Yeşil Sanayi Destek Programı, KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı, Teknoyatırım Destek Programı ve İşbirliği Destek Programı hakkında, İŞKUR İl Müdürü Aytekin Doğan ise İşbaşı Eğitim Programı (İEP), İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi (İSDEP), Üretim Sürecine Katılım Programı (ÜSKAP) ve Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) hakkında sunum yaparak GTO üyelerini bilgilendirdi.