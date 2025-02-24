İSKUR Holding’e Yeşil Bina Sertifikası: İstanbul Genel Merkez Ofisi LEED Gold ile Ödüllendirildi!

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ın en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan İSKUR Holding, çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği alanındaki öncü yaklaşımıyla uluslararası bir başarıya imza attı. Holdingin İstanbul Genel Merkez Ofis Binası, dünyanın en prestijli yeşil bina sertifikalarından biri olan LEED Gold sertifikasına layık görüldü.

Ocak 2025’te ABD Yeşil Bina Konseyi (USGBC) ve Green Business Certification Inc. (GBCI) tarafından verilen bu sertifika, Ticari İç Mekanlar için İç Mekan Tasarımı ve İnşaat kategorisinde değerlendirildi. Sertifika, USGBC ve GBCI Başkanı ve CEO’su Peter Templeton tarafından imzalanan resmi bir mektupla İSKUR Holding’e takdim edildi.

Sürdürülebilirlikte Öncü Adım

Çevre dostu projelere yaptığı yatırımlarla dikkat çeken İSKUR Holding, yenilenebilir enerji, çevreci uygulamalar ve inovatif çözümler ile daha yeşil bir geleceğe katkı sunmaya devam ediyor. Tasarımı PRO-GE Mimarlık tarafından yapılan İstanbul Genel Merkez Ofis Binası, enerji verimliliği, su tasarrufu, sürdürülebilir malzeme kullanımı ve iç mekan hava kalitesi gibi kriterlerde gösterdiği yüksek performansla LEED Gold seviyesine ulaştı.

Daha Yeşil Bir Gelecek İçin Çalışmaya Devam

İSKUR Holding, sürdürülebilir kalkınma ve çevresel sorumluluk ilkesiyle hareket ederek, enerji verimli projeler geliştirmeye ve yeşil dönüşüme katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı. Holding yetkilileri, bu prestijli sertifikanın sürdürülebilir bir dünya için gösterdikleri kararlılığın en güçlü göstergesi olduğunu belirterek, gelecekte de daha yaşanabilir bir dünya için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.