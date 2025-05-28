İSO-500’de Denizli’den 13 firma yer alıyor

DENİZLİ / EKONOMİ



İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiği ve sektör için en değerli verileri oluşturan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının 2024 yılı sonuçları açıklandı. Geçen yıl Denizli’den 14 firmanın yer aldığı İSO 500 listesinde bu yıl 13 firma bulunuyor. Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, “Zorlu piyasa koşullarına ve artan rekabete rağmen üretmeye, istihdam yaratmaya ve ülkemiz için katma değer sağlamaya devam eden sanayicilerimizin bu başarısı, hepimiz adına büyük bir gurur kaynağı. Tüm olumsuzluklara rağmen bu yıl da başarısını sürdüren ve listede yer alan firmalarımızı tebrik ediyoruz” dedi.



İlk 500 şirkette, geçtiğimiz yıl 36. olan Er-Bakır, Denizli sıralamasında yine listenin başında bulunurken, bu yıl listenin 40. sırasında yer adı. Er-Bakır’ı Abalıoğlu Lezita Gıda ile Kardemir Çelik izledi. Listede bu yıl 80. sırada bulunan Abalıoğlu Lezita Gıda geçen yıla göre iki basamak gerilerken, Kardemir Çelik 110. sıradan 95. sıraya yükseldi.



Listede yer alan Denizli firmalarından 6’sı geçen seneye göre daha üst sıralara yükseliş gösterirken, geçen sene birinci 500 sıralamasında bulunan bir firma bu yıl listede yer almadı. Geçen yıl listeye dahil olan 2 firma, bu yıl da ilk 500 listesindeki yerini korudu. İlk 500’deki Denizlili firmalara bakıldığında, 5 firma kablo ve bakır tel, 4 firma gıda, 3 firma demir-çelik ve 1 firma enerji sektöründen yerlerini aldı. Ayrıca, 2024 yılında ilk 500 listesinde yer alan 13 firmamızın net üretimden satış hasılatı toplamı 173.6 milyar TL oldu. 2023 yılında bu rakam 127 milyar TL’ydi.





“Sanayicimiz zorlu koşullara rağmen üretmeye devam ediyor”



Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Kasapoğlu, “Bu yıl 13 firmamız ile yer aldık. Listede yer alarak Denizli sanayisinin gücünü yansıtan firmalarımızı yürekten tebrik ediyorum. Firmalarımızın sektör çeşitliliği de dikkat çekicidir. 4 farklı sektörden firmalarımızın listede bulunduğunu görüyoruz. Ancak imalat sanayimizdeki sıkıntıların yansımalarını da hissediyoruz. Zorlu piyasa koşullarına ve artan rekabete rağmen üretmeye, istihdam yaratmaya ve ülkemiz için katma değer sağlamaya devam eden sanayicilerimizin bu başarısı, hepimiz adına büyük bir gurur kaynağı. Bu başarı, Denizli'nin sanayideki öncü konumunu teyit ediyor” dedi.