Isparta Uluslararası Gül Festivali sona erdi

FİKRİ CİNOKUR / ISPARTA

Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi işbirliği ile düzenlenen ve üç gün devam eden festivalde çeşitli ülkelerden gelen halkoyunları ekipleri gösteriler yaparken, spor yarışmaları da gerçekleşti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, kentte gül hasadının başladığını önümüzdeki günlerde de tamamlanacağını söyledi. Gül üretiminin Isparta’ya maddi ve manevi değer kattığını vurgulayan Başdeğirmen, şunları kaydetti:

‘’Gül üretimi Isparta’ya büyük değer katıyor ve kentin markalaşmasına katkı yapıyor. Gülümüz bizim her şeyimiz. Bizler bu gülü üreterek hem ülkemizin ekonomisine hem de Isparta’mızın turizmine çok büyük katkılar sağlıyoruz. Isparta dünyanın gül merkezi oldu. Isparta’nın değerli ürünü olan gülümüz bizim her şeyimiz.’’

Isparta’nın endemik bitkilerde zengin bir il olduğuna dikkat çeken Şükrü Başdeğirmen, şöyle devam etti:

‘’Şehrimizde 800’ün üzerinde endemik bitki yetişiyor. Bunların içinde gülümüz en önemli yeri tutuyor. Gülden elde ettiğimiz gülyağı kozmetikte ve tıbbi ürünlerin içinde kullanılıyor. Bu gülümüzden hem ekonomik hem kültürel hem de turizm olarak oldukça büyük destek alıyoruz. Isparta’mız bu anlamda çok şanslı. Bizden çok fide götürülüp başka illerimizde denenmesine rağmen gül oralarda üretilememiştir. Gül üretimi ile hem ülkemizin ekonomisine hem de Isparta’mızın turizmine çok büyük katkılar sağlıyoruz. Dünya gülyağı ihtiyacının yüzde 65’ini karşılayan bir il olarak hem ekonomik hem turizm hem de kültürel anlamda bunun gururunu yaşıyoruz. Gül turizmi anlamında her yıl şehrimize binlerce misafirimiz geliyor.’’

Isparta Valisi Aydın Baruş da Isparta’yı Dünyanın ve Türkiye’nin gül bahçesi olarak tanımladı. Vali Baruş, ‘’Isparta’nın simgesi olmuş ve dünyada şehrimizin isminin duyulmasını sağlamış çok güzel bir üründen bahsediyoruz. Gül her zaman güzelliğin simgesi olmuş bir çiçek. Gül hayatımızdaki tüm renklerin anlamı. Bahçelerimizde güller açtığı zaman şehrimize neşe doluyor, insanlarımızın yüzü gülüyor. Isparta gülün değerini çok çok iyi biliyor, güzel bir çiçeğin üretiminin devam etmesi, şehrimizin simgesi olmaya devam etmesi için çalışıyor’’ dedi.