Gençler, Selfy ile 50 milyon GB data kullandı

İZMİR / EKONOMİ

Selfy ile sınırsız sosyal medyalı tarifelerden esnek paketlere, giyimden kahveye, oyundan hobiye, etkinlikten ulaşıma kadar birçok alanda sundukları avantajlarla gençlerin yanında olmaya devam ettiklerini söyleyen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Gençlerle 2016’dan bu yana bir araya gelen Selfy Fest ise bu yıl Mert Demir, Fatma Turgut ve Gripin ile kampüsleri renklendirdi. Selfy Fest’24; Erzurum, Antalya, Eskişehir, Isparta ve İzmir’de, Türkiye Basketbol Federasyonu iş birliği ile düzenlenen Selfy 3X3 Basketbol Turnuvası, ödüllü yarışmalar ve heyecanlı aktivitelerle yüz binlerce öğrenciyi buluşturdu” dedi.

Hayatın her alanında müşterilerinin ihtiyaçlarını merkeze alarak memnuniyete odaklanan bir evren kurduklarını dile getiren Özden, “Mobildeki gücümüz günden güne artarak devam ederken, birbirinden avantajlı paketler ve fırsatlar sunduğumuz Selfy ile gençlerin hayatına renk katıyoruz. Gençleri anlamaya yönelik düzenli araştırmalar yapıyor, beğendikleri markaları ve operatörlerden beklentilerini analiz ederek dijital servislerden giyime, kahveden ulaşıma kadar sayısız fırsatı gençlerle buluşturuyoruz. Gençlerin en çok tercih ettiği sosyal medya uygulamaları yönüne sunduğumuz sınırsız internetle kullanılan mobil internet 2023’te toplam 50 milyon GB’a ulaşırken, 2016’dan bu yana gerçekleştirdiğimiz Selfy Fest etkinlikleri milyonlarca gencin sosyalleşmesini sağladı. Türkiye’nin dijital geleceğinin mimarı Türk Telekom olarak yarınlarımızın teminatı olan gençlerin, her anında yanında olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.