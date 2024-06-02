Tadında Anadolu’da Adana lezzetlerini İzmir’e taşıdı

İZMİR / EKONOMİ

30-31 Mayıs günlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı Tadında Anadolu şubesinde gerçekleşen etkinliklerle misafirler, Adana'nın yerel malzemeler ve geleneksel pişirme teknikleri kullanılarak hazırlanan yöresel yemeklerini tadarken,kadim Türk mutfağının zengin biyolojik çeşitliliği hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Mayıs ayı boyunca farklı gün ve şehirlerde düzenlenen etkinliklerde Adana Onur Kebap’ın ünlü şefi Şevket Usta’nın kebap, lahmacun ve pide çeşitleri, fırınında pişirilen fırın yemeklerinin yanı sıra BTA Tadında Anadolu danışman şefi Şefika Günyel’in Adana yöresine ait tencere yemekleri, zeytinyağlıları ve meze çeşitleri servis edildi.

Etkinlikler hakkında konuşan BTA İcra Kurulu Başkanı Baha Bülbül, “Tadında Anadolu ile her yıl ülkemiz gastronomi dünyasının önemli şehir ve bölgelerini ‘tema günleri’ konseptimizin çatısı altında yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerimize tanıtıyoruz. Bu yıl da çok kültürlü tarihi, bereketli toprakları, zengin gastronomi geleneği ile ülkemizin en önemli değerlerinden olan Adana yöresine sahip çıkmak üzere yola çıktık. Yöremizin geleneksel tariflerini özenle ve orijinaline uygun şekilde hazırlamanın yanı sıra menülerde yer alan ürünlerimizi yerel üreticilerden temin ederek bölgesel kalkınmaya destek olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Şef Şefika Günyel ise etkinlikte sunulan tüm ürünlerin yerel üreticilerden temin edildiğini belirterek, "Bu etkinlikte sunduğumuz her yiyeceğin tarihi bir geçmişi var. Bizim restoranlarımızda en çok dikkat ettiğimiz şeyler yöresel, yerel mutfaklar ve yerel üreticiler. Orijinal reçetelerin kontrol altına alınması bunun arşivlenmesi. Bunu restoranlarımızda Adana mutfağıyla gösterdiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.