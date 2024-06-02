MTSO Başkanı Çakır: Yeni ekonomi havzaları oluşturmak zorundayız

MERSİN / EKONOMİ

İstikrarlı ekonomik büyüme için üretimdeki devamlılığın önemini vurgulayan Çakır, atılması istenen adımlara değindi. Üretimde en çok katma değer yaratan sektörlerin başında gelen sanayinin deprem riski göz önünde bulundurularak büyütülmesi gerektiğini dile getiren Çakır, depremin ulusal güvenlik konusu olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’deki sanayi ve genel ekonominin yüzde 70’inin Marmara Bölgesi’nde yer aldığına işaret eden Çakır, “Orta Anadolu-Doğu Akdeniz hattı ekonomik rakamlarıyla en potansiyel yeni ekonomi havzası olarak görülmeli ve desteklenmelidir. Merkezinde deprem güvenli bir Mersin olan, Adana’yla birlikte Çukurova’nın gücünü kullanan Doğu Akdeniz Bölgesi’nin ekonomik rakamlarına baktığımızda Mersin hem ihracatını artırıyor hem de bölgenin dış ticaret yükünü taşıyor. 2024 yılı Mersin ihracatı 9.8 milyar dolara ulaştı. Mersin toplam dış ticareti ise 20 milyar doları aştı. Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay’ı da kapsayan Doğu Akdeniz illerinin toplam ihracat 21.7 milyar dolar. Toplam dış ticareti ise 40 milyar doları buldu. Doğu Akdeniz ve etkileşimde olduğu hinterlandındaki illerle toplam ihracatı 41 milyar dolar, toplam dış ticareti 80 milyar dolar. Bu, olağanüstü bir ekonomi bölgesi anlamına geliyor. Eğer destek verilir ve burası Marmara gibi bir ekonomi bölgesi olarak görülürse, Türkiye’nin yarattığı ekonomik değerle neden bir Marmara Bölgesi daha olmasın” dedi.

Ülke ekonomisinin üreten, ihracat yapan ve istihdam yaratan bir ekonomi olması isteniyorsa çözümün belli olduğunu ifade eden Çakır, “Mersin Ana Konteyner Limanı’nın yapılması, Mersin Lojistik Köyün yapılması ve Anadolu’nun Doğu Akdeniz’e inen koridoruyla birlikte Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Antakya illerini kapsayan ve hinterlandıyla etkin etkileşim içinde olan Doğu Akdeniz’in acilen yeni bir ekonomi havzası ilan edilmesi ve tüm alt yapısı bütünsel olarak tamamlanması en etkin çözüm olacaktır” diye konuştu.