Anamur’dan KKTC’ye feribot seferleri başlıyor

ANAMUR / EKONOMİ

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca 2019’da tamamlanıp geçen yıl valilik bünyesindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na devredilen iskele ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden çeşitli bilgiler aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Pehlivan, özellikle Anamur halkının uzun yıllardır başlamasını beklediği Anamur-Kıbrıs feribot seferleriyle ilgili önem bir müjde verdi. İskele işletme hakkının Anamur Kaymakamlığı, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası, Yücelen Vakfı ve iş dünyasının temsilcilerince kurulan anonim şirketine verildiğini bildiren Vali Pehlivan, “Gümrük ve emniyet noktaları, yolcu giriş-çıkış kapıları ve idari birimlerin oluşturulduğu iskelede hazırlık çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Haziran ayı içinde bu iskeleden Kıbrıs'a feribot seferleri başlayacak. İskelenin bir şekilde çalışması Anamurlu hemşerilerimizin büyük bir beklentisiydi. Zira burası Akdeniz'de, Kıbrıs'a en yakın noktamızdır. 450 yolcu kapasiteli feribotla 1,5 saatte KKTC’nin Girne Limanı’na ulaşılabilecek. İskeleye turizm amaçlı yanaşacak tekneler, tatil fırsatları ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçemize hareket getirecek” dedi.

Akdeniz Sahil Yolu inşaatında da önemli gelişme kaydedildiğine işaret ederek yolun yüzde 89’unun tamamlandığını bildiren Vali Pehlivan, geçmiş yıllarda 12 ila 13 saatte kat edilen Mersin-Antalya arasındaki mesafenin 4-5 saate ineceğini de sözlerine ekledi.