Türkiye beşik gibi sallandı: 4 ilde sarsıntılar yaşandı
Türkiye genelinde gece yarısı depremler peş peşe geldi. AFAD, Malatya, Ankara, Burdur ve İzmir'deki sarsıntılara ilişkin verilerini paylaştı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) son depremlere ilişkin verilerini sitesinde paylaştı.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 03.45 sularında 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6 kilometre olarak kaydedildi.
Öte yandan İzmir'in Karaburun açıklarında 3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Depremin büyüklüğü kayıtlara 3 olarak geçti.
AFAD'ın sitesinde yer alan bilgilendirmede Ankara'nın Beypazarı ilçesinde saat 05.01'de 2,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği yer aldı. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.
Burdur'da saat 04.22'de meydana gelen depremin büyüklüğü ise 2,8 olarak ölçüldü. Bu depremin de derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi. Yere yakın gerçekleşen sarsıntılar bölge halkına kısa süreli panik yaşattı. Herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.