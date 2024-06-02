Türkiye beşik gibi sallandı: 4 ilde sarsıntılar yaşandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) son depremlere ilişkin verilerini sitesinde paylaştı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 03.45 sularında 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6 kilometre olarak kaydedildi.

Öte yandan İzmir'in Karaburun açıklarında 3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Depremin büyüklüğü kayıtlara 3 olarak geçti.

AFAD'ın sitesinde yer alan bilgilendirmede Ankara'nın Beypazarı ilçesinde saat 05.01'de 2,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği yer aldı. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

Burdur'da saat 04.22'de meydana gelen depremin büyüklüğü ise 2,8 olarak ölçüldü. Bu depremin de derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi. Yere yakın gerçekleşen sarsıntılar bölge halkına kısa süreli panik yaşattı. Herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.