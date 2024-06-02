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Türkiye beşik gibi sallandı: 4 ilde sarsıntılar yaşandı

Türkiye genelinde gece yarısı depremler peş peşe geldi. AFAD, Malatya, Ankara, Burdur ve İzmir'deki sarsıntılara ilişkin verilerini paylaştı.

Haber Merkezi
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Türkiye beşik gibi sallandı: 4 ilde sarsıntılar yaşandı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) son depremlere ilişkin verilerini sitesinde paylaştı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 03.45 sularında 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6 kilometre olarak kaydedildi. 

Öte yandan İzmir'in Karaburun açıklarında 3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Depremin büyüklüğü kayıtlara 3 olarak geçti. 

AFAD'ın sitesinde yer alan bilgilendirmede Ankara'nın Beypazarı ilçesinde saat 05.01'de  2,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği yer aldı. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi. 

Burdur'da saat 04.22'de meydana gelen depremin büyüklüğü ise 2,8 olarak ölçüldü. Bu depremin de derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi. Yere yakın gerçekleşen sarsıntılar bölge halkına kısa süreli panik yaşattı. Herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi. 

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